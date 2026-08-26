Il mondo piange Dolly Parton, bandiere a mezz'asta negli USA

Numerosi artisti hanno ricordato la cantante. Elton John l'ha definita una «gigantesca artista», «unica e insostituibile, dal cuore più gentile». Taylor Swift ha affermato che «un mondo senza Dolly non sembra né possibile né reale o giusto», mentre Beyoncé l'ha descritta come una «stella polare». Jane Fonda ha scritto che milioni di persone piangono un'artista destinata a rimanere «nelle nostre vite e nei nostri cuori». Tra i tributi figurano anche quelli di Kacey Musgraves, Jamie Lee Curtis, Lily Tomlin, Reba McEntire e dell'ex presidente Joe Biden.

Gli omaggi sono arrivati anche a Hollywood e New York: mazzi di fiori sono stati deposti sulla stella di Parton sulla Walk of Fame, mentre l'Empire State Building ha illuminato di rosa la propria cima. Anche l'Academy degli Oscar ha ricordato l'artista, nominata due volte all'Oscar per le sue canzoni e insignita lo scorso novembre di un Oscar onorario per il suo impegno sociale.