Il mondo piange Dolly Parton, bandiere a mezz'asta negli USA
Elton John, Taylor Swift, Beyoncé e Jane Fonda tra le star che hanno ricordato l'icona del country, morta a 80 anni.
Elton John, Taylor Swift, Beyoncé e Jane Fonda tra le star che hanno ricordato l'icona del country, morta a 80 anni.
NASHVILLE - Dolly Parton è morta in seguito a una breve battaglia contro il cancro. Lo riportano i media americani citando lo staff della regina della musica country. «Dopo una breve battaglia contro il cancro, Dolly ci ha lasciato circondata dai suoi cari», ha riferito lo staff. Sempre il suo team ha riferito che si è spenta in un centro oncologico, circondata dai familiari, mentre la sua agenzia aveva precedentemente comunicato che era morta «pacificamente». Per motivi di salute, a maggio aveva annullato una serie di concerti in programma a settembre a Las Vegas.
Il mondo della musica e dello spettacolo rende intanto omaggio all'artista, morta a 80 anni a Nashville, nel Tennessee. Il presidente statunitense Donald Trump ha disposto le bandiere a mezz'asta in tutto il Paese per una settimana e ha definito la sua scomparsa una «vera perdita per milioni di persone». «Riposa in pace, Dolly!», ha scritto su Truth Social.
Numerosi artisti hanno ricordato la cantante. Elton John l'ha definita una «gigantesca artista», «unica e insostituibile, dal cuore più gentile». Taylor Swift ha affermato che «un mondo senza Dolly non sembra né possibile né reale o giusto», mentre Beyoncé l'ha descritta come una «stella polare». Jane Fonda ha scritto che milioni di persone piangono un'artista destinata a rimanere «nelle nostre vite e nei nostri cuori». Tra i tributi figurano anche quelli di Kacey Musgraves, Jamie Lee Curtis, Lily Tomlin, Reba McEntire e dell'ex presidente Joe Biden.
Gli omaggi sono arrivati anche a Hollywood e New York: mazzi di fiori sono stati deposti sulla stella di Parton sulla Walk of Fame, mentre l'Empire State Building ha illuminato di rosa la propria cima. Anche l'Academy degli Oscar ha ricordato l'artista, nominata due volte all'Oscar per le sue canzoni e insignita lo scorso novembre di un Oscar onorario per il suo impegno sociale.
Nata il 19 gennaio 1946 in Tennessee e cresciuta in una famiglia povera con dodici figli, Parton aveva iniziato a esibirsi fin da bambina. Dopo il trasferimento a Nashville, costruì una carriera che l'ha resa una delle figure più celebri della musica country. Tra i suoi maggiori successi figurano «Jolene», «Nine to Five» e «I Will Always Love You», brano che in seguito raggiunse un'enorme popolarità anche nell'interpretazione di Whitney Houston.