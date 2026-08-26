Diversi dispersi e "gravi perdite" dopo una frana

Il premier Li Qiang ha a sua volta chiesto di accertare rapidamente il numero delle persone disperse e colpite, mobilitare tutte le forze disponibili per le operazioni di soccorso, trasferire in modo tempestivo e ordinato le persone in pericolo e prevenire ulteriori disastri. Ha inoltre sollecitato il ministero degli Esteri a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con i Paesi interessati e a condividere tempestivamente le informazioni, in modo da gestire congiuntamente le operazioni di soccorso.

Su disposizione di Xi e Li, il vicepremier Zhang Guoqing si è recato sul posto insieme ai responsabili dei dipartimenti interessati per guidare le operazioni di soccorso e la gestione dell'emergenza. Le autorità del Tibet hanno intanto mobilitato le forze impegnate nelle attività di ricerca e soccorso sul luogo del disastro.