Diversi dispersi e "gravi perdite" dopo una frana
Il presidente Xi ha ordinato di intensificare operazioni di ricerca e soccorso. Al momento non è stato diffuso alcun bilancio delle vittime.
Il presidente Xi ha ordinato di intensificare operazioni di ricerca e soccorso. Al momento non è stato diffuso alcun bilancio delle vittime.
SHIGATSE - Una frana nella contea di Gyirong, nella città di Shigatse, in Tibet, sul lato nepalese, ha causato "gravi perdite" e persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere i dispersi. Lo riferiscono Xinhua e People's Daily.
Xi ha chiesto di intensificare le operazioni di ricerca e soccorso, trasferire e sistemare gli abitanti minacciati dall'evento e accelerare le cure ai feriti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le vittime. Ha inoltre ordinato di rafforzare il monitoraggio e i sistemi di allerta, garantire che le operazioni di soccorso siano condotte secondo criteri scientifici e prevenire disastri secondari.
Il premier Li Qiang ha a sua volta chiesto di accertare rapidamente il numero delle persone disperse e colpite, mobilitare tutte le forze disponibili per le operazioni di soccorso, trasferire in modo tempestivo e ordinato le persone in pericolo e prevenire ulteriori disastri. Ha inoltre sollecitato il ministero degli Esteri a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con i Paesi interessati e a condividere tempestivamente le informazioni, in modo da gestire congiuntamente le operazioni di soccorso.
Su disposizione di Xi e Li, il vicepremier Zhang Guoqing si è recato sul posto insieme ai responsabili dei dipartimenti interessati per guidare le operazioni di soccorso e la gestione dell'emergenza. Le autorità del Tibet hanno intanto mobilitato le forze impegnate nelle attività di ricerca e soccorso sul luogo del disastro.