Meta accetta un accordo miliardario

L'accordo punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Mark Zuckerberg di creare dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta nell'ambito del patteggiamento ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori.

L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. «Garantire agli adolescenti un'esperienza sicura e produttiva sulle nostre piattaforme è un imperativo assoluto per Meta. Vogliamo agire nel modo giusto per genitori e ragazzi. Ecco perché abbiamo collaborato con i procuratori dei vari stati per definire un nuovo standard di settore», ha detto Meta sottolineando che il pagamento del patteggiamento sarà distribuito annualmente nel corso di 10 anni.