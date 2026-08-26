Bill Gates, i rischi dell'IA e quel «mi piace l'espressione "riserva umana"»

Il concetto di «riserva umana»

Secondo il Financial Times, Gates propone nel libro di creare vere e proprie «riserve umane» per alcune attività, soprattutto a tutela dei lavoratori «che non possono cambiare lavoro facilmente». «Mi piace l'espressione 'riserva umana' perché mi fa pensare alle riserve naturali», scrive. Tra gli esempi cita la sanità: un robot potrebbe tecnicamente comunicare a un paziente una diagnosi incurabile, osserva, «eppure non dovrebbe». A Reuters Gates ha inoltre definito l'IA «una pietra miliare evolutiva che richiede un'incredibile gestione politica da parte della società nel suo complesso». Nel saggio, spiega poi Ft, il cofondatore di Microsoft avverte che la tecnologia toccherà quasi ogni ambito della vita e della politica e che i governi non sono pronti: «Purtroppo, al momento non ci stiamo preparando».



Bill Gates avverte: l'intelligenza artificiale rappresenta una grave minaccia per l'occupazione e la vita umana e affrontare i rischi che comporta dovrebbe essere la «priorità assoluta a livello mondiale». «Nel 1933 durante la Grande Depressione, la disoccupazione negli Stati Uniti raggiunse il 25%. L'IA potrebbe non raggiungere tali livelli, ma il suo impatto non si esaurirà in un ciclo economico», ha messo in evidenza.