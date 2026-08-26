Volkswagen si prepara ai tagli... al management
L'idea del gruppo tedesco è quella di rimuovere fino a un quarto del quadro dirigente: «Tutti i settori devono dare il loro contributo».
EMDEN - Alla luce della pressione sui risparmi in Volkswagen, anche nel management della casa automobilistica dovranno esserci tagli significativi.
Si sta osservando attentamente questa area e si prevede di eliminare un quarto delle posizioni, ha dichiarato il CEO Oliver Blume durante la visita allo stabilimento di Emden, minacciato di chiusura. «Tutti i settori devono dare il loro contributo; è uno sforzo che può riuscire solo insieme», ha affermato.
Con riferimento al temuto taglio dei posti di lavoro in generale, il capo di VW ha detto che il prossimo passo riguarderà in particolare i costi al di fuori della produzione diretta dei veicoli – ovvero: posizioni nel gruppo, funzioni centrali, sviluppo o vendita.
Blume aveva annunciato in primavera di voler lavorare a una nuova "Visione 2030" per il gruppo e di voler anche inasprire notevolmente la politica di risparmio.
Da allora, in VW si teme per decine di migliaia di posti di lavoro aggiuntivi e per quattro interi stabilimenti. L'ultima cifra spesso menzionata di 50'000 posti, Blume la definisce non una «dimensione obiettivo», ma una «dimensione di calcolo teorica» che deriva dai costi.
Circa la metà di questa esigenza la vede in Germania e l'altra metà nel resto del mondo, in circa 170 società.