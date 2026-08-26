Elicottero precipita in Piemonte, due morti

TORINO - Un aeromobile è precipitato questa mattina intorno alle 11.30 in Piemonte e sono morte due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 63 anni. L'incidente, secondo quanto riferisce il 118, è avvenuto nella zona della diga di Campiccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola (Vco) e sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Il mezzo sarebbe un autogiro, anche chiamato giroplano, un velivolo con rotore superiore non collegato al motore.