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FRANCIA

Auto sulla folla dopo una lite

L'episodio è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Caen. Almeno un morto ma il bilancio delle vittime resta incerto.
Auto sulla folla dopo una lite
afp
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Auto sulla folla dopo una lite
L'episodio è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Caen. Almeno un morto ma il bilancio delle vittime resta incerto.

CAEN - Almeno una persona è morta e dieci sono rimaste ferite dopo che un automobilista si è lanciato con la sua auto contro una folla a Caen, in Francia, secondo quanto riportato da diversi media.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì a una fermata dell'autobus vicino alla stazione ferroviaria, dopo una lite. I media francesi, citando la polizia e i vigili del fuoco, riferiscono che quattro dei feriti sono in gravi condizioni.

Il bilancio resta tuttavia incerto: l'emittente BFMTV, citando una fonte non meglio precisata, parla di due morti e otto feriti.

La polizia avrebbe arrestato un sospetto. Caen, città di circa 110.000 abitanti, si trova in Normandia, vicino alla costa atlantica.

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