FRANCIA
Auto sulla folla dopo una lite
L'episodio è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Caen. Almeno un morto ma il bilancio delle vittime resta incerto.
afp
Fonte Sda Dpa
Auto sulla folla dopo una lite
L'episodio è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Caen. Almeno un morto ma il bilancio delle vittime resta incerto.
CAEN - Almeno una persona è morta e dieci sono rimaste ferite dopo che un automobilista si è lanciato con la sua auto contro una folla a Caen, in Francia, secondo quanto riportato da diversi media.
L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì a una fermata dell'autobus vicino alla stazione ferroviaria, dopo una lite. I media francesi, citando la polizia e i vigili del fuoco, riferiscono che quattro dei feriti sono in gravi condizioni.
Il bilancio resta tuttavia incerto: l'emittente BFMTV, citando una fonte non meglio precisata, parla di due morti e otto feriti.
La polizia avrebbe arrestato un sospetto. Caen, città di circa 110.000 abitanti, si trova in Normandia, vicino alla costa atlantica.
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