È morto re Harald di Norvegia

Amato dai norvegesi

I suoi connazionali apprezzavano il re Harald V per i suoi modi riservati - e per il fatto che sapeva mostrare fermezza quando era necessario. I suoi discorsi erano spesso caratterizzati da umanità e tatto. Così consolò i norvegesi dopo gli attentati terroristici a Oslo e sull'isola di Utøya nel 2011. Dopo la crisi dei rifugiati, si schierò come voce ragionevole a favore della diversità e della tolleranza. Il monarca era amato anche per il suo umorismo asciutto. Era considerato un appassionato velista e sportivo invernale.