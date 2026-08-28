È morto re Harald di Norvegia
Il monarca aveva 89 anni. La notizia è stata comunicata dalla casa reale norvegese.
OSLO - Re Harald V di Norvegia è morto all'età di 89 anni. È spirato serenamente questa mattina alle 6.35, ha comunicato la casa reale norvegese. Il trono passa quindi al figlio Haakon.
Re Harald era il più anziano monarca regnante d'Europa - e negli ultimi anni aveva dovuto lottare ripetutamente con varie malattie.
Già dall'inizio della scorsa settimana era ricoverato in ospedale. L'anziano soffriva di anemia emolitica, una malattia del sangue che provoca la distruzione anormalmente rapida dei globuli rossi. Durante il ricovero era stato trattato con del cortisone, che aveva però portato a un accumulo di liquidi nel corpo. Successivamente aveva contratto anche un'infezione batterica del circolo sanguigno.
Molti problemi di salute
Dal punto di vista della salute, il re norvegese era già da tempo debilitato. Dal 2024, ad esempio, dipendeva costantemente da un pacemaker. Inoltre, soffriva spesso di malattie delle vie respiratorie. A febbraio, il monarca era stato ricoverato in ospedale durante una vacanza a Tenerife con la moglie, la regina Sonja, a causa di un'infezione.
Anche camminare gli risultava difficile già da tempo. Tuttavia, per Harald non era mai stata un'opzione cedere prematuramente il trono al figlio Haakon. Ha assolto i suoi doveri reali fino alla fine.
Stando ai media, stamattina la regina si era recata nuovamente al capezzale di re Harald. La moglie del monarca era arrivata verso le 7.40 al Reichskrankenhaus di Oslo. Sul posto erano giunti anche i figli del principe ereditario Haakon, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus.
Amato dai norvegesi
I suoi connazionali apprezzavano il re Harald V per i suoi modi riservati - e per il fatto che sapeva mostrare fermezza quando era necessario. I suoi discorsi erano spesso caratterizzati da umanità e tatto. Così consolò i norvegesi dopo gli attentati terroristici a Oslo e sull'isola di Utøya nel 2011. Dopo la crisi dei rifugiati, si schierò come voce ragionevole a favore della diversità e della tolleranza. Il monarca era amato anche per il suo umorismo asciutto. Era considerato un appassionato velista e sportivo invernale.
Harald era salito al trono nel 1991 dopo la morte del padre Olav V. Aveva sposato il suo grande amore Sonja già nel 1968 - anche se suo padre aveva a lungo avuto difficoltà ad accettare la relazione del figlio con una borghese.
Con i propri figli Harald fu più tollerante: anche suo figlio, il principe ereditario Haakon, ha sposato una norvegese assolutamente normale, Mette-Marit. Sua figlia Märtha Louise è ora al secondo matrimonio con il sedicente sciamano Durek Verrett.