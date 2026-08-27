Incendi boschivi in Algeria, almeno 69 morti

Secondo un bilancio provvisorio fornito in precedenza dal ministro dell'Interno e dei Trasporti, Saïd Sayoud, in visita d'urgenza nella provincia di Béjaïa, in Cabilia, quattro persone hanno perso la vita nella provincia di Béjaïa, cinque a Jijel e tre a Tizi Ouzou.

L'ospedale di Souk El Tenine, nella Wilaya di Béjaïa, ha inoltre ricevuto 54 feriti, sei dei quali versano in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, oggi sono stati registrati complessivamente 159 incendi, circa 80 dei quali risultano ancora non domati.