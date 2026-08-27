Teleferica urta una gru ad alta quota: 23 feriti, tre gravi

«Ci sono persone sotto shock, commozioni cerebrali ma i ricoverati sono stati quasi tutti dimessi» nella serata di ieri, ha spiegato il sindaco Jean-Yves Noyrey. Tre hanno riportato ferite gravi e restano in ospedale.

Ieri mattina, una telecabina che trasportava una cinquantina di persone sulla linea del "pic Blanc" ha urtato il braccio articolato di un camion-gru uscendo da una stazione a 2.700 metri di quota. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica.