«La CIA avverte Mosca di non attaccare i Paesi Nato»

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha confermato la visita di Ratcliffe, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe, precisando che si è trattato di colloqui «tra i servizi segreti». Ha inoltre affermato che non c'è stato alcun incontro tra il direttore della CIA e il presidente russo Vladimir Putin.

Per Ratcliffe potrebbe essere stata la prima visita a Mosca nella veste di direttore della CIA. L'ultima visita nota in Russia di un capo dell'agenzia risale al 2021, quando l'allora direttore William Burns si recò nel Paese e incontrò anche Putin. Su incarico dell'allora presidente statunitense Joe Biden, Burns avrebbe dovuto cercare di prevenire un'escalation nel conflitto ucraino. La Russia ha poi invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022.



«Necessari maggiori investimenti in nome della sicurezza dell'Ue»

«La Lettonia si trova al confine esterno dell'Ue e della Nato, dove affronta quotidianamente e in prima persona le minacce poste dalla Russia e dalla Bielorussia. Questo non è solo il confine della Lettonia: è il confine esterno dell'intera Unione europea e della Nato. La particolare situazione della nostra regione deve essere adeguatamente presa in considerazione anche nei negoziati sul bilancio dell'Ue, con l'assegnazione di adeguati investimenti nella sicurezza dei nostri confini che irrobustisce, al contempo, la sicurezza di tutto il continente». Lo ha dichiarato ieri il primo ministro lettone, Andris Kulbergs, nel corso di un incontro, avvenuto a Riga, con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.