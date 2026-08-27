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Trema la terra nella notte in Friuli

Registrata una scossa di magnitudo 3,4 Richter
Trema la terra nella notte in Friuli
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Trema la terra nella notte in Friuli
Registrata una scossa di magnitudo 3,4 Richter

GEMONA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 Richter è stata registrata alle 0.19 con epicentro tra i comuni di Gemona e Amaro (Udine). La profondità è stata calcolata a 14 chilometri. Non ci sono segnalazioni di danni.

Ne dà notizia la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia su dati del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs).

Le centrali operative della protezione civile hanno risposto ad alcune richieste di informazioni da parte di cittadini ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose. Non sono pervenute segnalazioni di danni nemmeno da parte dei Comuni e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.

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