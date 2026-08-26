In migliaia a Ceuta contro la gestione della crisi migratoria

A 26 giorni dall'arrivo di 80'000 persone dalla frontiera con il Marocco, delle quali fra le 5'000 e le 8'000 sarebbero rimaste nell'exclave, secondo le stime delle autorità, cresce l'insofferenza fra gli abitanti, che denunciano la pressione sui servizi pubblici e temono che palazzetti, strutture sportive, caserme e altri spazi siano destinati a centri di accoglienza temporanea per i migranti.

Sono finora circa 1'800 i posti creati in tendostrutture per i migranti già sature, mentre Torres ha annunciato oggi l'allestimento di altri 2'000 posti. In serata, in una conferenza stampa dopo la riunione con Vivas, il ministro-commissario ha insistito sul fatto che "per procedere quanto prima al triage dei migranti", ai successivi rimpatri e alla redistribuzione dei minori non accompagnati in altre regioni della penisola "servono strutture adeguate". Ha difeso l'inserimento fra queste dei centri polisportivi, ma ha precisato che "altri spazi potranno essere utilizzati prioritariamente, dopo le verifiche sul territorio". Torres ha inoltre annunciato che riunirà venerdì il comitato di emergenza nazionale con il premier Pedro Sanchez, per fare il punto sulla situazione.