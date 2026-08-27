NEPAL
Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
Intanto sale il bilancio dei morti: il bilancio è di 362 morti
AFP
Fonte Sda Dpa
Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
Intanto sale il bilancio dei morti: il bilancio è di 362 morti
KATHMANDU - Dopo la catastrofica inondazione improvvisa nella regione montuosa tra Cina e Nepal, il numero dei morti è salito a 362.
359 di questi sono stati registrati in Nepal, mentre 3 in Cina.
Nel frattempo, l'organizzazione nazionale del turismo Nepal Tourism Board ha riferito che 31 stranieri dispersi sono stati salvati. Tra questi vi erano, tra gli altri, due italiani e una persona proveniente dalla Svizzera.
Si è inoltre aggiunto che 667 viaggiatori dal Nepal e dall'estero risultano ancora dispersi.
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