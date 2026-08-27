Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

Il professore è coinvolto in un progetto internazionale, promosso dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), finalizzato allo sviluppo di un sistema di allerta precoce nella regione himalayana. L’obiettivo è rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici in Nepal e migliorare la gestione dei rischi legati ai disastri naturali, con particolare attenzione all’area dell’Everest. Una delle priorità è la pianificazione di sistemi di allarme tempestivo, la cui assenza o mancato funzionamento ha avuto conseguenze tragiche nell’evento attuale. Huggel sottolinea che solo una stretta collaborazione tra scienza, tecnologia, istituzioni, autorità e popolazione può prevenire simili tragedie in futuro.

Per sviluppare un efficace sistema di allerta, è fondamentale comprendere a fondo i processi naturali coinvolti. Nel caso specifico, si tratta di straripamento di laghi glaciali, fenomeno particolarmente diffuso nell’Himalaya e potenzialmente in grado di provocare inondazioni devastanti. A questi rischi si aggiungono le piene monsoniche, le valanghe di roccia e ghiaccio e i grandi colamenti detritici, tutti eventi amplificati dalla conformazione ripida e dall’elevato dislivello della regione.