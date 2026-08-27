L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
Le storie (e le immagini) di chi ha provato a mettersi al riparo dalla devastante alluvione lampo in Nepal. Fra chi ce l'ha fatta, e chi invece no.
KATHMANDU - Parlano di un'onda «alta anche 100 metri», i testimoni dell'allagamento-lampo che ha letteralmente sommerso e devastato un'intera vallata al confine fra il Nepal e il Tibet.
Stando agli ultimi aggiornamento i morti accertati sono 332, ma il numero di dispersi supera abbondantemente le migliaia.
A causare il ciclopico smottamento sarebbe stato il crollo di un ghiacciaio che ha causato il tracollo di una diga.
In un secondo il mercato scompare nel fango
Rajendra Dhungana, un funzionario doganale del distretto di Rasuwa, era in servizio quando ha sentito la terra tremare. È corso fuori e ha visto un'enorme onda, seguita da una specie di nuvola di fumo, che si dirigeva verso il mercato di Timure.
«L'onda era alta quasi 100 metri», ha raccontato Dhungana a NDTV. In pochi secondi, l'intero mercato era scomparso.
«Senza quell'albero, sarei annegato»
Bibek Kumal, un operaio edile di 24 anni, ha vissuto in prima persona l'alluvione. Stava scavando un buco nel cantiere quando ha sentito un sibilo. I suoi colleghi, che si trovavano sopra di lui, gli hanno urlato di uscire e scappare immediatamente.
Non appena era riuscito a uscire dalla fossa profonda un metro e mezzo, i suoi colleghi erano già fuggiti. Un'ondata di acqua, fango e rocce lo travolse. Solo un albero di mango, al quale riuscì ad aggrapparsi, gli salvò la vita. Dal suo letto nel centro traumatologico di Kathmandu, Kumal dice: «Senza quell'albero, sarei annegato».
Il figlio e la moglie, travolti dall'onda
Un negoziante della cittadina di Trishuli, nella provincia di Nuwakot, sede del più grande bazar della regione, ha descritto a NDTV la rapidità con cui tutto è accaduto. Quella mattina, la popolazione era già stata avvertita del cedimento di una diga sul fiume Bhote Koshi, sul lato tibetano.
Molti hanno cercato di raggiungere zone più elevate, ma solo pochi ci sono riusciti in tempo. Suo figlio diciottenne e sua moglie sono tra i dispersi. «Sono stati travolti dalla piena e portati via in pochi secondi», ha detto il proprietario del negozio che ora teme per la sorte dei suoi cari.