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Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America

La decisione solleva proteste da parte del governo canadese, che richiama l'origine storica del nome.
Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America
La decisione solleva proteste da parte del governo canadese, che richiama l'origine storica del nome.

NEW YORK - Donald Trump firma un ordine esecutivo per cambiare il nome del lago Ontario in lago America. "Abbiamo un golfo, abbiamo un lago. Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due", ha detto il presidente statunitense nello Studio Ovale. Trump ha già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.

Immediata la risposta canadese. «Il nome lago Ontario deriva dal termine Wendat 'Ontari'io' che, com'è giusto che sia, significa 'il lago è bello, il lago è grande'», ha scritto Carney in un post su X. «È un nome che risale a oltre 400 anni fa, precedente sia alla Confederazione canadese sia alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America».

«Sappiamo che l'America sta cambiando: le sue relazioni commerciali, la politica estera, i monumenti nazionali, gli idronimi. Anche i canadesi sanno che dare un nome alla realtà significa chiamarlo lago Ontario: allora, oggi e sempre, ha concluso Carney, contestando la decisione di Trump di aver ribattezzato il lago Ontario con il nome "lago America».

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