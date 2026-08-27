Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America

Immediata la risposta canadese. «Il nome lago Ontario deriva dal termine Wendat 'Ontari'io' che, com'è giusto che sia, significa 'il lago è bello, il lago è grande'», ha scritto Carney in un post su X. «È un nome che risale a oltre 400 anni fa, precedente sia alla Confederazione canadese sia alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America».

«Sappiamo che l'America sta cambiando: le sue relazioni commerciali, la politica estera, i monumenti nazionali, gli idronimi. Anche i canadesi sanno che dare un nome alla realtà significa chiamarlo lago Ontario: allora, oggi e sempre, ha concluso Carney, contestando la decisione di Trump di aver ribattezzato il lago Ontario con il nome "lago America».