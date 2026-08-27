Spaccano la teca e rubano un prezioso gioiello, furto al museo Mak di Vienna

Il furto è avvenuto intorno alle 14 davanti a numerosi visitatori, che hanno assistito alla scena. La polizia viennese ha immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca, impiegando numerosi agenti nel centro della capitale fino alle ore serali.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori del Landeskriminalamt, l'Ufficio criminale regionale, che stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali tracce lasciate dai responsabili. Alle indagini partecipa anche l'unità dell'Ufficio federale di polizia criminale specializzata nei reati contro i beni culturali.