La mente degli attacchi dell'11/9 a processo nel 2028

L'accusa aveva indicato il gennaio 2027 per l'avvio del processo, ma Schrama ha definito la data irrealistica vista la battaglia già in corso da anni su quanto ammettere o meno al processo. Un nodo non di facile soluzione visto che i rappresentanti dell'accusa sono in possesso di informazioni secretate sulla detenzione degli imputati nelle prigioni della Cia dove furono commesse torture.

La storica decisione arriva mentre gli Stati Uniti si preparano a celebrare il 25mo anniversario dell'attacco all'America, e a farlo fra le polemiche. Alcune delle famiglie delle vittime infatti non vogliono la partecipazione di Zohran Mamdani, il primo sindaco musulmano di New York, e nelle ultime settimane hanno lanciato una petizione per impedirgli di partecipare alla cerimonia. Il primo cittadino non solo ha chiarito che parteciperà ma nei giorni scorsi ha annunciato che grazie a una rivoluzionaria tecnica di genealogia genetica forense un'altra vittima degli attacchi è stata identificata.