«Putin non attaccherà i territori della Nato»
Il Cremlino respinge le accuse di possibili attacchi come mere speculazioni occidentali.
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto convinto che la Russia non attaccherà alcun alleato della Nato. Alla domanda se il presidente russo Wladimir Putin avesse acconsentito o si fosse impegnato a rinunciare a una tale offensiva, ha dichiarato nello Studio Ovale: "Ho avuto buoni colloqui con lui. Non attaccherà alcun territorio della Nato."
Il "Wall Street Journal" e la rivista "Politico" avevano precedentemente riportato, citando fonti anonime, che il capo della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita di martedì a Mosca, avrebbe messo in guardia contro un attacco ai Paesi alleati della Nato. Trump ha ora rifiutato di commentare le notizie dei media riguardo allo scopo del viaggio di Ratcliffe. "Non attaccheranno", si è limitato a dire.
Il Cremlino parla di "storie dell'orrore"
Secondo quanto riportato da "Politico", il capo della CIA avrebbe messo in guardia la Russia soprattutto in riferimento ai partner orientali della Nato nei Paesi baltici da un'escalation. Inoltre, avrebbe sollecitato il Cremlino a ridurre il suo sostegno militare e finanziario all'Iran. Tuttavia, sul contenuto dei colloqui è trapelato ufficialmente ben poco. Il capo dei servizi segreti esteri russi, Sergej Naryschkin, ha confermato giovedì il suo incontro con Ratcliffe, ma non ha fornito dettagli sul contenuto.
Le notizie su possibili preparativi russi per un attacco contro alleati della Nato sono state respinte dal Cremlino come "storie dell'orrore". Anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina confinante, rappresentanti di Mosca avevano liquidato come "favole dell'orrore" le notizie dei media occidentali sui preparativi di guerra. Nel suo sforzo di difesa, il Paese aggredito è massicciamente sostenuto dagli Stati occidentali.