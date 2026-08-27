Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

«Putin non attaccherà i territori della Nato»

Il Cremlino respinge le accuse di possibili attacchi come mere speculazioni occidentali.
«Putin non attaccherà i territori della Nato»
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
«Putin non attaccherà i territori della Nato»
Il Cremlino respinge le accuse di possibili attacchi come mere speculazioni occidentali.

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto convinto che la Russia non attaccherà alcun alleato della Nato. Alla domanda se il presidente russo Wladimir Putin avesse acconsentito o si fosse impegnato a rinunciare a una tale offensiva, ha dichiarato nello Studio Ovale: "Ho avuto buoni colloqui con lui. Non attaccherà alcun territorio della Nato."

Il "Wall Street Journal" e la rivista "Politico" avevano precedentemente riportato, citando fonti anonime, che il capo della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita di martedì a Mosca, avrebbe messo in guardia contro un attacco ai Paesi alleati della Nato. Trump ha ora rifiutato di commentare le notizie dei media riguardo allo scopo del viaggio di Ratcliffe. "Non attaccheranno", si è limitato a dire.

Il Cremlino parla di "storie dell'orrore"

Secondo quanto riportato da "Politico", il capo della CIA avrebbe messo in guardia la Russia soprattutto in riferimento ai partner orientali della Nato nei Paesi baltici da un'escalation. Inoltre, avrebbe sollecitato il Cremlino a ridurre il suo sostegno militare e finanziario all'Iran. Tuttavia, sul contenuto dei colloqui è trapelato ufficialmente ben poco. Il capo dei servizi segreti esteri russi, Sergej Naryschkin, ha confermato giovedì il suo incontro con Ratcliffe, ma non ha fornito dettagli sul contenuto.

Le notizie su possibili preparativi russi per un attacco contro alleati della Nato sono state respinte dal Cremlino come "storie dell'orrore". Anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina confinante, rappresentanti di Mosca avevano liquidato come "favole dell'orrore" le notizie dei media occidentali sui preparativi di guerra. Nel suo sforzo di difesa, il Paese aggredito è massicciamente sostenuto dagli Stati occidentali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cremlinostati uniti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
64

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
52

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
15 ore
55
62

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
2 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
10 ore
22

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
13 ore
27
102

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
2 gior
4
53

Dorme lassù ormai da mesi: il video

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
2 gior
9
98

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
1 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
2 gior
4

È morta Dolly Parton

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
2 gior
143
211

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
2 gior
97

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
1 gior
34
79

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
15 ore
47
106

Un colore che proprio stona

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
1 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
24
75

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
3 gior
11
38

Torna la pioggia

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
1 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
2 gior
3
35

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
35

I prezzi della benzina tornano a scendere

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
2 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
1 gior
16
117

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
39
94

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
1 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
113

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
64

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
10 ore

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
2 gior
13
70

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
2 gior
22
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
2 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
1 gior
32

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
3 gior

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
1 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
2 gior
12

È morto Fabio Grossi

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
1 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
12 ore
4
22

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
15

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
15 ore
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto Tim Curry

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
15 ore
19
40

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
89

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
2 gior
11
36

Gianni Morandi arriva a Locarno

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
5 ore
15
107

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Spaccano la teca e rubano un prezioso gioiello, furto al museo Mak di Vienna
LIVE
AUSTRIA
57 min

Spaccano la teca e rubano un prezioso gioiello, furto al museo Mak di Vienna

La mente degli attacchi dell'11/9 a processo nel 2028
LIVE
STATI UNITI
2 ore
14

La mente degli attacchi dell'11/9 a processo nel 2028

È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica
LIVE
SERBIA / BOSNIA
7 ore

È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
7 ore
2
30

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Incendi boschivi in Algeria, almeno 69 morti
LIVE
ALGERIA
7 ore
7

Incendi boschivi in Algeria, almeno 69 morti

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
8 ore
28

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

Teleferica urta una gru ad alta quota: 23 feriti, tre gravi
LIVE
FRANCIA
12 ore
2
23

Teleferica urta una gru ad alta quota: 23 feriti, tre gravi

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
12 ore

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

Trema la terra nella notte in Friuli
LIVE
ITALIA
12 ore
10

Trema la terra nella notte in Friuli

«La CIA avverte Mosca di non attaccare i Paesi Nato»
LIVE
RUSSIA
13 ore
34
71

«La CIA avverte Mosca di non attaccare i Paesi Nato»