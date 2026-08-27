«Putin non attaccherà i territori della Nato»

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto convinto che la Russia non attaccherà alcun alleato della Nato. Alla domanda se il presidente russo Wladimir Putin avesse acconsentito o si fosse impegnato a rinunciare a una tale offensiva, ha dichiarato nello Studio Ovale: "Ho avuto buoni colloqui con lui. Non attaccherà alcun territorio della Nato."