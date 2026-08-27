Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
La donna, cittadina albanese, è stata fermata alla dogana di Bizzarone con oltre 50 grammi di cocaina. Da subito è apparsa sospetta per il suo atteggiamento agitato.
La donna, cittadina albanese, è stata fermata alla dogana di Bizzarone con oltre 50 grammi di cocaina. Da subito è apparsa sospetta per il suo atteggiamento agitato.
NOVAZZANO - Si apprestava a entrare in Svizzera al valico stradale di Bizzarone, alle porte di Novazzano. Ma le cose, per una giovane cittadina albanese fermata ieri dalla Guardia di finanza di Como, non sono andate come previsto.
La donna è stata fermata a bordo di un’autovettura a noleggio, si legge in una nota stampa odierna. Fin da subito l'atteggiamento agitato e le dichiarazioni rilasciate sul motivo del viaggio hanno indotto i militari operanti ad approfondire il controllo, anche con l’ausilio dell’unità cinofile antidroga.
Sulla persona, alla fine, sono stati trovati 54 grammi di cocaina abilmente occultati.
La transitante è quindi stata arrestata e nella mattinata di oggi è stata condotta presso il Tribunale di Como per l’udienza di convalida e il giudizio di direttissima.
La donna ha patteggiato una pena di un anno e dieci mesi di reclusione, più una multa di 4'000 euro. Disposta anche l’immediata espulsione dal territorio dello Stato.