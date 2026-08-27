Greenday 2026: turismo, ricerca e territorio insieme per la sostenibilità
La SUPSI assume il coordinamento dell’evento, rafforzando la sinergia tra università, territorio e mondo turistico.
BELLINZONA - Sabato 5 settembre 2026 Piazza del Sole a Bellinzona ospiterà il Greenday, la giornata dedicata alla sostenibilità che riunirà quasi un centinaio di associazioni, enti, istituzioni e aziende con una settantina di attività ludiche e informative. Biodiversità, mobilità, alimentazione, nuove tecnologie, salute, inclusione sociale ed economia circolare saranno al centro di un programma pensato per raccontare la sostenibilità nelle sue molteplici dimensioni e avvicinarla concretamente alla vita quotidiana.
A partire da questa edizione, il coordinamento del Greenday passa alla SUPSI, che raccoglie il testimone del percorso avviato dalla Società ticinese di scienze naturali e dall’Associazione Greenday, rafforzando ulteriormente il dialogo tra formazione, ricerca, innovazione e territorio. Un’evoluzione alla quale si affianca anche il mondo del turismo cantonale: l’Organizzazione Turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino e l’OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio sostengono infatti la manifestazione e saranno presenti con le rispettive proposte legate al turismo sostenibile.
La collaborazione rappresenta un’importante occasione per mettere in rete competenze e ambiti diversi attorno a una visione condivisa. Per Bellinzona e Valli Turismo e Mendrisiotto Turismo, la sostenibilità costituisce infatti un asse fondamentale nello sviluppo delle rispettive destinazioni: promuovere un territorio significa valorizzarne non soltanto le bellezze, ma anche le risorse, le produzioni locali, la mobilità sostenibile e le comunità che lo rendono vivo.
La partecipazione al Greenday permette così alle due Organizzazioni turistiche regionali di portare il turismo all’interno di una riflessione più ampia sulla sostenibilità, mostrando come anche il modo di vivere e scoprire una destinazione possa contribuire concretamente alla tutela e alla valorizzazione del territorio nel lungo periodo.
Per ulteriori informazioni sull’evento: www.greenday.supsi.ch