Greenday 2026: turismo, ricerca e territorio insieme per la sostenibilità

A partire da questa edizione, il coordinamento del Greenday passa alla SUPSI, che raccoglie il testimone del percorso avviato dalla Società ticinese di scienze naturali e dall’Associazione Greenday, rafforzando ulteriormente il dialogo tra formazione, ricerca, innovazione e territorio. Un’evoluzione alla quale si affianca anche il mondo del turismo cantonale: l’Organizzazione Turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino e l’OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio sostengono infatti la manifestazione e saranno presenti con le rispettive proposte legate al turismo sostenibile.

