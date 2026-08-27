Asilo, sicurezza e costi: «Quanto ricade sui Comuni di frontiera?»

Non manca il capitolo relativo alla collaborazione con la SEM e con le autorità cantonali e federali. Il Municipio viene chiamato a chiarire quali siano le procedure adottate nei confronti di persone protagoniste di episodi problematici e se l’attuale presenza della Confederazione sul territorio sia sufficiente. Al centro vi è anche una richiesta di carattere finanziario: esistono meccanismi di rimborso o compensazione per i costi supplementari sostenuti dai Comuni? E, qualora non esistano, sarebbe opportuno rivendicare una partecipazione federale?