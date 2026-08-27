Strada della Calanca, la riapertura (parziale) non prima della prossima settimana

Una strada provvisoria si ricollegherà alla cantonale poco dopo il ponte esistente. «Questa deviazione aggirerà completamente il tratto a rischio e potrebbe essere utilizzata senza limitazioni anche di notte e in caso di pioggia», ha aggiunto Knuchel. La realizzazione dell'opera dovrebbe richiedere dalle tre alle quattro settimane.

La valle cerca una via d'uscita

La situazione continua a preoccupare la popolazione della Calanca interna, le aziende locali e il settore turistico. All'incontro odierno hanno quindi partecipato rappresentanti dell'Ufficio tecnico, la sindaca di Calanca, il sindaco di Rossa, rappresentanti del Comune di Buseno, gli stati maggiori di condotta comunali e un rappresentante delle aziende locali.