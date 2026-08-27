La "carica dei 105" apprendisti e stagisti... diplomati e premiati

BELLINZON - Si è chiuso con la tradizionale cerimonia all’Auditorium della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona il percorso di formazione di 105 apprendisti e stagisti dell’Amministrazione cantonale. L’incontro, tenutosi mercoledì 26 agosto 2026, ha celebrato l’impegno delle giovani e dei giovani che hanno svolto il tirocinio nei diversi Dipartimenti e quello dei servizi coinvolti nella loro formazione.