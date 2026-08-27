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La "carica dei 105" apprendisti e stagisti... diplomati e premiati

Celebrato l’impegno di oltre cento giovani nel percorso formativo all’interno dell’Amministrazione cantonale.
La "carica dei 105" apprendisti e stagisti... diplomati e premiati
Repubblica e Cantone Ticino
Fonte Dipartimento delle finanze e dell'economia
elaborata da Redazione
La "carica dei 105" apprendisti e stagisti... diplomati e premiati
Celebrato l’impegno di oltre cento giovani nel percorso formativo all’interno dell’Amministrazione cantonale.

BELLINZON - Si è chiuso con la tradizionale cerimonia all’Auditorium della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona il percorso di formazione di 105 apprendisti e stagisti dell’Amministrazione cantonale. L’incontro, tenutosi mercoledì 26 agosto 2026, ha celebrato l’impegno delle giovani e dei giovani che hanno svolto il tirocinio nei diversi Dipartimenti e quello dei servizi coinvolti nella loro formazione.

Alla cerimonia hanno partecipato la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, la Capasezione delle risorse umane Monica Rivola e il Presidente dell’Associazione dei pensionati dello Stato Pierre Spocci, insieme a genitori, parenti, responsabili della formazione e funzionari in rappresentanza dei diversi settori di attività del Cantone.

Negli interventi è stato sottolineato il ruolo attivo dell’Amministrazione cantonale nella formazione dei giovani e la volontà di offrire alle nuove generazioni un ambiente di lavoro stimolante e orientato alla crescita personale. L’invito rivolto a chi ha concluso il tirocinio è stato quello di considerare l’attestato non come un punto di arrivo, ma come un traguardo intermedio da arricchire attraverso l’esperienza professionale e, soprattutto, con un approccio orientato alla formazione individuale permanente.

Di seguito i 105 apprendisti e stagisti che hanno terminato con successo il loro tirocinio, suddivisi per categoria professionale:

Apprendista addetto alla logistica CFP: Maxamed Adam Yuusuf
Apprendiste/i addetti del settore alberghiero-economia domestica CFP: Jessica Caramba, Vanessa Ferreira De Oliveira
Apprendista addetto di cucina CFP: Anuchit Zurbrügg
Apprendista addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP: Bryan Jurietti
Apprendisti aiuto meccanici CFP: Gustavo Miguel Bento Abreu, Alessio Cau
Apprendisti cuochi AFC: Ivan Merletto, Cristian Occhial, Nathan Stefana
Apprendista giardiniera AFC: Anastasiya Tsvirko

Apprendisti/e impiegati/e di commercio AFC: Ambra Agustoni, Larissa Baldi, Lia Capra, Aurora Chiaberto, Alessia Cuche, Nicolò D’Angelo, Camilla D’Antino, Sophie Della Cassina, Noëlie Donghi, Lucia Duchini, Yasmine El-Akkad, Alissa Genini, Aldona Hoxhaj, Nicole Matasci, Lisa Mersedes Luzii, Leidy Estefany Morales Cachimuel, Emily Do Carmo Silva Fonseca

Apprendisti/e impiegati/e di commercio AFC con maturità integrata: Francisco Bento Dos Reis Meneses, Demis Della Bella, Andrea Landis, Walter Lucia, Barbara Mikho, Giulia Pedroni, Kilian Vorpe

Apprendisti/e impiegati/e di commercio CFP: Rodrigo Manuel Freitas Oliveira, Maya Kasm, Serena Rossini
Apprendista impiegato in logistica AFC: Daniel Ruberto
Apprendisti/e informatici AFC: Sandra Balzarini, Mathieu Brandenderg
Apprendista laboratorista in biologia AFC: Anna Baggi
Apprendista laboratorista in chimica AFC: Kristel D’Agostino
Apprendista meccanico di manutenzione per automobili AFC: Mattia Maratea
Apprendisti operatori di edifici e infrastrutture AFC: Admir Ebibi, Simone Muraca, Giona Valsangiacomo
Apprendisti operatori informatici AFC: Luca Ambrosini, Cristian Bellini Simoes, Mattia Belotti, Julian Mainetti, Eldion Rexhepi
Apprendista operatore per la comunicazione con la clientela AFC: Adam Jbili
Apprendista operatrice socioassistenziale AFC: Gemma Tistarelli Natalicchi
Apprendista polydesiger 3D AFC: Simone Bizzini
Apprendista selvicoltore AFC: Aron Gaggetti

Stagisti/e per il conseguimento della maturità professionale commerciale: Alessandro Albano, Maya Arigoni, Aurelio Bellardi, Loïs Brancatelli, Céline Cameroni, Céline Carilli, Luna Catelotti, Luca Clementi Pedro, Timo Coupek, Alessandro De Barros Marques, Angelica De Lima Pereira, Elmedin Dedic, Alexandre Dressi-Dolfino, Suzanne Ducrey, Angelo Fetta, Agata Fratoni, Loïc Ghirlanda, Filip Gjorgjev, Leandro Lavigna, Daniela Marinkovic, Lisa Mellini, David Messina, Oliver Mihajlovic, Giorgia Mommo, Noé Muffatesh, Sharon Kelechi Okoye, Alyssa Pagnamenta, Noah Pagnamenta, Yuri Peverelli, Mattia Pomponio, Alyssa Redondo Esteves, Ivan Ristanovic, Nermin Salkoski, Thanusan Shanmugathasan, Nikola Simic, Brajan Simonovic, Sara Solfrini, Igor Stankic, Davide Stigliano, Niko Stojcev, Miro Tami, Serhat Tas, Simone Terraneo, Davide Urbano, Nikola Vuchkov, Rebecca Zamberlani, Noele Zanardi

Stagisti per il conseguimento dell’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio AFC: Surya Ceresa, Lapo Soldini

Nel corso della cerimonia è stato inoltre assegnato il premio speciale dell’Associazione dei pensionati dello Stato, destinato a chi si è distinto particolarmente durante il tirocinio. Il riconoscimento è andato a Larissa Baldi, impiegata di commercio, Simone Bizzini, polydesigner 3D, Aldona Hoxaj, impiegata di commercio, Gemma Tistarelli Natalicchi, operatrice socioassistenziale AFC, e Anastasiya Tsvirko, giardiniera AFC indirizzo produzione di piante.

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