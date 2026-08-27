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BancaStato, Fabrizio Cieslakiewicz: «C'è una reale soddisfazione»

Pubblicati oggi i risultati finanziari semestrali 2026 del Gruppo. Il Presidente della Direzione generale: «Risultati certamente positivi, mostrano la bontà del nostro modello di affari»
BancaStato, Fabrizio Cieslakiewicz: «C'è una reale soddisfazione»
TiPress (archivio)
Fonte BancaStato
elaborata da Redazione
BancaStato, Fabrizio Cieslakiewicz: «C'è una reale soddisfazione»
Pubblicati oggi i risultati finanziari semestrali 2026 del Gruppo. Il Presidente della Direzione generale: «Risultati certamente positivi, mostrano la bontà del nostro modello di affari»

BELLINZONA - Sono stati diffusi oggi (giovedì) i risultati finanziari semestrali di BancaStato. Il Gruppo ha chiuso il primo semestre del 2026 con un utile definito «sostanzialmente stabile» a 47,6 milioni. Il risultato è stato raggiunto in un contesto macroeconomico definito impegnativo a causa dell'attuale livello dei tassi di riferimento, che ha inciso sui ricavi netti: questi ultimi si sono attestati a 152,7 milioni, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma su livelli giudicati ottimi in una prospettiva storica.

Nel semestre sono cresciuti i crediti ipotecari, aumentati dell'1,9% a 13,08 miliardi, così come i patrimoni gestiti, saliti del 4,1% a 25,07 miliardi. Gli afflussi netti di patrimoni hanno raggiunto 554,4 milioni.

Per Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale di BancaStato, i risultati dei primi sei mesi dell'anno «sono certamente positivi e mostrano la bontà del nostro modello di affari anche di fronte a margini commerciali ai minimi termini: 152,7 milioni di ricavi netti e 47,6 milioni di utile netto sono aspetti per cui nutrire reale soddisfazione e che confermano, esulando dalle recentissime eccezionali annate, un andamento storico in costante evoluzione positiva. Salvo elementi imprevisti, da qui alla fine dell'anno riteniamo che l'andamento dell'esercizio non si discosti da quello osservato nel primo semestre, anche alla luce del fatto che non sono previsti cambiamenti in termini di politica monetaria».

Raoul Paglia, che da luglio 2026 ha assunto la carica di Presidente della Direzione generale di Axion SWISS Bank SA, esprime soddisfazione per «la notevole raccolta di nuovi patrimoni, a ulteriore testimonianza della fiducia della clientela e della solidità del nostro Istituto. I risultati confermano le attese e anche nel nostro caso si attestano su egregi livelli dal punto di vista storico».

La Presidente del Consiglio di amministrazione di BancaStato, l'Avv. Michela Ferrari-Testa, sottolinea infine «la soddisfazione per la grande determinazione e la spiccata dedizione dimostrate ogni giorno dalle centinaia di professioniste e professionisti che compongono l'Istituto. Il loro intenso lavoro è l'elemento che fornisce propulsione alle strategie di cui si dota il Gruppo BancaStato».

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