BancaStato, Fabrizio Cieslakiewicz: «C'è una reale soddisfazione»

Per Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale di BancaStato, i risultati dei primi sei mesi dell'anno «sono certamente positivi e mostrano la bontà del nostro modello di affari anche di fronte a margini commerciali ai minimi termini: 152,7 milioni di ricavi netti e 47,6 milioni di utile netto sono aspetti per cui nutrire reale soddisfazione e che confermano, esulando dalle recentissime eccezionali annate, un andamento storico in costante evoluzione positiva. Salvo elementi imprevisti, da qui alla fine dell'anno riteniamo che l'andamento dell'esercizio non si discosti da quello osservato nel primo semestre, anche alla luce del fatto che non sono previsti cambiamenti in termini di politica monetaria».

Raoul Paglia, che da luglio 2026 ha assunto la carica di Presidente della Direzione generale di Axion SWISS Bank SA, esprime soddisfazione per «la notevole raccolta di nuovi patrimoni, a ulteriore testimonianza della fiducia della clientela e della solidità del nostro Istituto. I risultati confermano le attese e anche nel nostro caso si attestano su egregi livelli dal punto di vista storico».