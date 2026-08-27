C'è la conferma: Tiziana Zaninelli rettrice del Papio dal 1 gennaio 2027
La decisione giunta dopo «approfondita riflessione» del vescovo.
ASCONA - È stata confermata anche da Albino Zgraggen, presidente del Consiglio di fondazione e attualmente rettore pro tempore, alla guida del Collegio Papio a partire dal primo gennaio 2027.
Tiziana Zaninelli dirigerà il Collegio Papio a partire dal 1 gennaio 2027. La conferma all'indiscrezione, trapelata già una settimana fa, arriva proprio dal Consiglio di fondazione dell'istituto.
La nomina è giunta «dopo approfondita riflessione» del vescovo Mons. Alain de Raemy che ha poi «avallato la nomina». La nuova rettrice è stata presentata al Consiglio di fondazione proprio questo giovedì 27 settembre.
«Il Consiglio di fondazione del Collegio Papio e la Diocesi di Lugano rivolgono alla nuova rettrice i migliori auguri per il suo importante incarico», riporta la nota.
Zaninelli è l'attuale caposezione della Sezione dell'insegnamento medio del DECS, ruolo che continuerà a ricoprire fino alla fine di dicembre 2026, dopo un decennio.