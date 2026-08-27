C'è la conferma: Tiziana Zaninelli rettrice del Papio dal 1 gennaio 2027

La nomina è giunta «dopo approfondita riflessione» del vescovo Mons. Alain de Raemy che ha poi «avallato la nomina». La nuova rettrice è stata presentata al Consiglio di fondazione proprio questo giovedì 27 settembre.

«Il Consiglio di fondazione del Collegio Papio e la Diocesi di Lugano rivolgono alla nuova rettrice i migliori auguri per il suo importante incarico», riporta la nota.