Sarà Tiziana Zaninelli la nuova rettrice del Papio
L'attuale capo della Sezione dell'insegnamento medio del DECS entrerà in carica a partire dall'inizio del 2027.
ASCONA - Toccherà a Tiziana Zaninelli riportare sulla “retta via” il Collegio Papio di Ascona, recentemente finito in acque piuttosto turbolente fra bilanci in rosso e tagli al personale.
A riportarlo è la Regione che ribadisce come Zaninelli dovrebbe entrare in carica come rettrice all'inizio del 2027.
La carica di direttore del noto istituto locarnese, lo ricordiamo, è sguarnita da diversi mesi dopo l'addio di fine 2025 di Adrian Pablé che era stato scelto dopo il “no” della Curia a Boas Erez.
La carica era stata occupata pro tempore dal presidente del Consiglio di fondazione, Albino Zgraggen.
Zaninelli, lo ricordiamo, è l'attuale caposezione della Sezione dell'insegnamento medio del DECS. Sempre stando a la Regione non abbandonerà il suo incarico presso il Cantone fino al pensionamento, atteso nei prossimi mesi.