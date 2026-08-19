Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
La Direzione della Scuola media di Giubiasco aveva ricevuto diversi avvisi che riferivano di comportamenti inadeguati tenuti dell'insegnante oggi accusato di atti sessuali con fanciulli.
BELLINZONA - I campanelli d'allarme c'erano tutti. L'insegnante di matematica della scuola media di Giubiasco arrestato a marzo con l'accusa di atti sessuali con fanciulli era già stato segnalato più volte alla Direzione dell'istituto, sull'arco di una decina d'anni, per comportamenti inadeguati e problematici sul piano professionale e relazionale.
Lo rivela oggi La Regione, precisando che tali comunicazioni non avevano sortito alcun effetto.
Nel concreto, secondo alcune testimonianze, il 37enne della Riviera era solito rivolgere battute sessiste a varie colleghe e adottare atteggiamenti ritenuti eccessivi e molesti.
In varie occasioni conviviali come gite scolastiche e cene di classe l'uomo si sarebbe poi visibilmente ubriacato, arrivando anche a proporre passaggi in auto ad allievi.
Le presunte vittime del docente, lo ricordiamo, sono due ragazze minori di 16 anni. Una di loro trascorreva le pause in classe insieme al 37enne e avrebbe avuto rapporti con lui in auto. La sua confessione a un'amica era poi indirettamente sfociata in una segnalazione al Decs e, infine, all'arresto.
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