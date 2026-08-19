Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

In varie occasioni conviviali come gite scolastiche e cene di classe l'uomo si sarebbe poi visibilmente ubriacato, arrivando anche a proporre passaggi in auto ad allievi.

Le presunte vittime del docente, lo ricordiamo, sono due ragazze minori di 16 anni. Una di loro trascorreva le pause in classe insieme al 37enne e avrebbe avuto rapporti con lui in auto. La sua confessione a un'amica era poi indirettamente sfociata in una segnalazione al Decs e, infine, all'arresto.