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Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

Un manuale per imparare a destreggiarsi con il diritto di locazione, senza ricorrere ai tribunali.
Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
TioTalk
di Chiara De CarliGiornalista
Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
Un manuale per imparare a destreggiarsi con il diritto di locazione, senza ricorrere ai tribunali.

SAVOSA - Il contratto viene firmato con entusiasmo, ma basta un aumento della pigione, un difetto nell'appartamento o una disdetta contestata perché il rapporto tra inquilino e proprietario si trasformi in un braccio di ferro. Eppure, secondo Viviano Roberto, per anni attivo all'Ufficio di conciliazione e autore del libro "Diritto di locazione – La conciliazione" (2020, Fontana Editori, prezzo di copertina 35 franchi), molte controversie potrebbero essere evitate con una maggiore conoscenza delle regole e, soprattutto, con la volontà di trovare un accordo prima di finire davanti a un giudice.

Il volume, che nel 2024 ha ricevuto anche l'elogio del Consiglio di Stato, nasce dall'esperienza maturata sul campo. «Ho lavorato una decina d'anni all'Ufficio di conciliazione a Massagno. Lì ho avuto la fortuna di collaborare con l'avvocato Mosca, riconosciuto come uno dei migliori esperti svizzeri di diritto di locazione. Dopo la sua scomparsa ho sentito il desiderio di continuare il lavoro che aveva iniziato e mettere questa esperienza a disposizione degli altri». Il libro si rivolge tanto agli inquilini quanto ai proprietari. «Si parte dal buon vicinato e dal buon convivere. L'obiettivo è capire come vivere meglio ed evitare i litigi, tenendo conto che alla base c'è sempre un contratto di locazione». Il vero messaggio è quindi quello di evitare che un disaccordo si trasformi in una lunga battaglia legale. «La conciliazione è stata pensata proprio per questo: evitare di spendere grandi somme in Pretura. Bisogna evitare di trasformare ogni divergenza in una questione di principio, perché una questione di principio raramente porta a una soluzione».

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«Mai firmare un contratto con leggerezza»
La prevenzione, sottolinea, inizia ancora prima di entrare in casa. «Prima di firmare un contratto bisogna sapere bene cosa si sta sottoscrivendo. Vale la pena prendersi il tempo per visitare l'appartamento, verificare eventuali difetti e informarsi. Se l'immobile è datato bisogna mettere in conto che qualcosa potrebbe non funzionare». Tra gli errori più gravi che un inquilino possa commettere, Roberto ne individua uno su tutti: «Firmare un contratto senza avere la disponibilità finanziaria per sostenerlo».

Aumenti della pigione e ingressi senza permesso
Negli ultimi anni le controversie legate agli affitti sono finite spesso al centro del dibattito pubblico, complici il rincaro delle pigioni e la crescente difficoltà nel trovare un alloggio. Sui rincari degli affitti Roberto invita però a distinguere i casi. «L'aumento della pigione è regolato dalla legge e non può essere deciso arbitrariamente. Deve essere giustificato, ad esempio da lavori importanti sull'immobile e non dalla semplice manutenzione ordinaria». Se i presupposti non ci sono, aggiunge, l'inquilino ha gli strumenti per far valere i propri diritti. Diverso il caso del proprietario che entra nell'appartamento senza autorizzazione, come accaduto recentemente in una vicenda finita sulle pagine di cronaca. «Non è certamente un buon segnale e non dovrebbe succedere. Spesso dietro questi episodi ci sono tensioni pregresse o piccoli screzi che degenerano».

Un manuale per tutti
Il volume è strutturato in quattro parti. La prima raccoglie consigli pratici destinati a proprietari e inquilini; la seconda è dedicata all'organizzazione degli uffici che si occupano delle pratiche; la terza propone casi concreti, consultabili anche online attraverso un'area riservata; l'ultima rappresenta uno strumento di lavoro per giuristi e avvocati, con una raccolta ragionata delle norme suddivise per argomento. Il consiglio conclusivo dell'autore è semplice quanto attuale: «Quando nasce una vertenza, non bisogna affrontarla come una questione di principio. Bisogna invece cercare una soluzione».

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