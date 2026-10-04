Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

«Il Sacco di Roma del 1527 è l’evento più significativo della nostra storia», ha spiegato il comandante della Guardia Svizzera Pontificia, il colonnello Christoph Graf. L’anno commemorativo, sottolinea, vuole ricordare «la disponibilità al sacrificio e la fedeltà dei nostri predecessori» e mostrare al tempo stesso come quei valori siano ancora presenti nel servizio al Papa.

Le celebrazioni, riunite sotto il motto «Valori che restano: fedeltà, affidabilità, professionalità e coesione», prenderanno il via il 23 gennaio 2027 a Briga con un convegno di storici. Per l’occasione sarà pubblicata anche un’opera dedicata al contesto politico, militare e religioso del Sacco di Roma e alle sue conseguenze, oltre che ai temi della memoria, della responsabilità e del mito.