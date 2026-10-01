«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

All'interno ha trovato tre giovani privi di sensi e una ragazza ancora cosciente. «Gridava: “Aiutatemi, aiutatemi, sto morendo”. Quella è una voce che non dimenticherò mai», ha dichiarato Limoni. Insieme ad alcuni presenti si è quindi messo all'opera per liberare gli occupanti, chiedendo un coltello per tagliare le cinture di sicurezza. Una volta estratti i feriti, ha esortato gli altri ad allontanarli dal veicolo: «Più lontano, portateli via dalle fiamme», ha urlato.

Davanti a quella scena, con il cofano ormai avvolto dal fuoco, Limoni non pensava che qualcuno potesse sopravvivere: «Le fiamme erano alte almeno tre metri», ha spiegato. Tutti e quattro gli occupanti sono invece stati portati fuori dall'auto, seppur in gravi condizioni.

