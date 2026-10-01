«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
Il 53enne ha raccontato il suo intervento nell'incidente di mercoledì, quando un'auto dopo essersi schiantata con un albero ha preso fuoco. Nel prestare soccorso ha riportato ustioni alle mani e alla fronte.
WOHLEN - «Aiutatemi, aiutatemi, sto morendo!». È la voce che Ajdin Limoni non riuscirà mai a dimenticare. Il 53enne è tra le persone che mercoledì sera hanno estratto quattro giovani da una Fiat Punto in fiamme dopo lo scontro frontale con un albero. Secondo la polizia cantonale argoviese, l'intervento dei soccorritori ha salvato loro la vita.
Rientrando a casa, l'uomo ha notato un bagliore e, avvicinandosi, ha scoperto una vettura incidentata in fiamme. «C'erano parecchie persone ferme a guardare l'auto che bruciava», ha raccontato. Vedendo che nessuno interveniva, il 53enne si è rivolto ai presenti: «Cosa state aspettando? Aiutateli!», prima di correre verso il veicolo e aprire una portiera.
All'interno ha trovato tre giovani privi di sensi e una ragazza ancora cosciente. «Gridava: “Aiutatemi, aiutatemi, sto morendo”. Quella è una voce che non dimenticherò mai», ha dichiarato Limoni. Insieme ad alcuni presenti si è quindi messo all'opera per liberare gli occupanti, chiedendo un coltello per tagliare le cinture di sicurezza. Una volta estratti i feriti, ha esortato gli altri ad allontanarli dal veicolo: «Più lontano, portateli via dalle fiamme», ha urlato.
Davanti a quella scena, con il cofano ormai avvolto dal fuoco, Limoni non pensava che qualcuno potesse sopravvivere: «Le fiamme erano alte almeno tre metri», ha spiegato. Tutti e quattro gli occupanti sono invece stati portati fuori dall'auto, seppur in gravi condizioni.
«Volevo solo salvare quelle persone»
Durante il salvataggio Limoni ha riportato ustioni alle mani e alla fronte. Dopo essere stato curato in ospedale, è stato riaccompagnato a casa la sera stessa. Ferite che, in quei momenti, sono passate in secondo piano: «Non ci ho pensato, volevo solo aiutare e salvare quelle persone», racconta.
Anche ora cerca di dare poco peso alle conseguenze: «In un punto rimarrà una cicatrice, ma i dolori sono sopportabili». A prevalere è piuttosto il pensiero delle persone che è riuscito ad aiutare: «Se penso di essere riuscito a salvare delle persone, mi sento relativamente bene».
Tuttavia, il 53enne, cittadino kosovaro, si dice deluso dal comportamento di chi, secondo il suo racconto, avrebbe inizialmente assistito alla scena senza intervenire. Una reazione che gli ha lasciato l'amaro in bocca: «Non è una bella sensazione». Da qui il suo appello: «Fermatevi e basta. Non importa se c'è traffico. Per favore, controllate se ci sono persone che hanno bisogno del vostro aiuto».
L'incidente è avvenuto mercoledì attorno alle 20.45. Per cause ancora da accertare, la Fiat Punto è uscita di strada in una curva a sinistra e si è schiantata frontalmente contro un albero, prendendo fuoco poco dopo.
A bordo si trovavano quattro cittadini italiani residenti in Svizzera: una ragazza di 17 anni e tre uomini di 17, 18 e 21 anni.