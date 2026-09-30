Cerca e trova immobili
Segnalaci
GORDOLA

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

Dopo cinque anni nello stabile, Verzasca Foto non ha trovato una soluzione per proseguire l’esperienza. Nelle prossime settimane è previsto lo sgombero.
Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
Alfio Tommasini
Fonte red
elaborata da Redazione
Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
Dopo cinque anni nello stabile, Verzasca Foto non ha trovato una soluzione per proseguire l’esperienza. Nelle prossime settimane è previsto lo sgombero.

GORDOLA - Casa Azul deve lasciare la sua sede di Gordola. Il contratto dello stabile che negli ultimi cinque anni ha ospitato Verzasca Foto e, più recentemente, il progetto culturale termina oggi, 30 settembre, e non sarà rinnovato. Nelle prossime settimane l’associazione procederà quindi allo sgombero.

Verzasca Foto spiega di aver cercato negli ultimi anni, e con maggiore intensità negli ultimi mesi, una soluzione che consentisse di dare continuità all’esperienza. Sono state valutate possibilità di rinnovo del contratto, acquisizione dello stabile e nuovi modelli di gestione, coinvolgendo anche il Comune di Gordola e altre persone e realtà del territorio. Nessuna soluzione è però stata trovata entro la scadenza.

Lo stabile, in precedenza inutilizzato, è stato progressivamente trasformato in un luogo dedicato all’incontro, alla produzione e alla condivisione culturale. Casa Azul è nata con l’obiettivo di creare uno spazio aperto, accessibile e interdisciplinare e di dare continuità durante tutto l’anno alle attività sviluppate da Verzasca Foto.

Nell’ultimo anno vi si sono svolti esposizioni, incontri, concerti, momenti formativi, residenze, collaborazioni e il programma Caffè tra artisti. Secondo i dati diffusi dall’associazione, il programma 2025-2026 ha proposto circa 50 attività, con almeno 2’000 presenze complessive stimate. L’open call aperta a proposte esterne ha ricevuto quasi 40 candidature, mentre dal 2024 la comunità legata a Casa Azul e Verzasca Foto ha superato complessivamente i mille tesseramenti.

Per l’associazione, l’esperienza ha inoltre evidenziato a livello regionale e cantonale il bisogno di luoghi accessibili, permanenti e sostenuti nei quali cultura, persone e pratiche differenti possano incontrarsi e sviluppare progetti anche al di fuori delle istituzioni. Nel comunicato Verzasca Foto ringrazia le persone, gli artisti e le artiste, le associazioni e le altre realtà che hanno partecipato alle attività o sostenuto il progetto nel corso degli anni.

La scadenza del contratto segna la fine di Casa Azul nella forma conosciuta finora, ma non necessariamente delle esperienze sviluppate attorno al progetto. Verzasca Foto afferma che è ancora presto per stabilire quale forma potranno assumere in futuro le relazioni e le pratiche nate nella sede di Gordola. L’associazione intende ora prendersi il tempo necessario per elaborare quanto accaduto e ripensare la propria programmazione futura.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
casa azulgordolaprogetti culturaliverzasca foto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
2 gior
40
193

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
13 ore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
2 gior
6
9

Elisa, fine della storia d'amore

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
2 gior
85
77

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
147
273

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
2 gior
36
136

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
1 gior
9
122

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
13 ore

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
84
169

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
2 gior
116
337

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
8 ore
102
163

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
22 ore
24
103

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
8 ore
40

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
5 ore

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
1 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
1 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
2 gior
38
38

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
53
143

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
25

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
10 ore
43
54

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
20 ore
8
37

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
1 gior
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
12 ore
29

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
21 ore
20
73

Lugano, un disastro

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
22 ore
11
103

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
4 ore
3
12

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
60

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
1 gior
7
65

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
7 ore
23
39

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
13 ore
2
36

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
1 gior
57
141

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
1 gior
3
19

Elvis Merzlikins cambia squadra

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 ore
16

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
2 gior
14
58

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
1 gior
112
269

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
44

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»
LIVE
ITALIA
20 ore
13
46

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
2 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
36
126

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
18

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

ULTIME NOTIZIE TICINO
L'importanza di essere 18enni
LIVE
PARADISO
2 ore
2

L'importanza di essere 18enni

Preventivo 2027: i Sindacati contestano l'austerità e il carovita insufficiente
LIVE
CANTONE
2 ore
1
8

Preventivo 2027: i Sindacati contestano l'austerità e il carovita insufficiente

Emergenze senza confini: Ticino e Italia insieme per "Extramuro 2026"
LIVE
CONFINE
2 ore
5

Emergenze senza confini: Ticino e Italia insieme per "Extramuro 2026"

Mendrisio mette in primo piano «I volti del Volontariato»
LIVE
MENDRISIO
3 ore
4

Mendrisio mette in primo piano «I volti del Volontariato»

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
3 ore
9
28

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

Lido di Grono, primo sopralluogo politico al cantiere
LIVE
GRONO (GR)
4 ore
1

Lido di Grono, primo sopralluogo politico al cantiere

Autostrada del Locarnese, Gianini: «Perché il rinvio oltre il 2045?»
LIVE
CANTONE
4 ore
7
28

Autostrada del Locarnese, Gianini: «Perché il rinvio oltre il 2045?»

"Naza", più che un film: un vero evento
LIVE
LUGANO
4 ore
4
25

"Naza", più che un film: un vero evento

«La filantropia è una risorsa concreta per il territorio»
LIVE
CANTONE
4 ore
1

«La filantropia è una risorsa concreta per il territorio»

SNL, cinque posti di lavoro in bilico: «Chiediamo garanzie»
LIVE
CANTONE
4 ore
8
13

SNL, cinque posti di lavoro in bilico: «Chiediamo garanzie»