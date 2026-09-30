Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

Lo stabile, in precedenza inutilizzato, è stato progressivamente trasformato in un luogo dedicato all’incontro, alla produzione e alla condivisione culturale. Casa Azul è nata con l’obiettivo di creare uno spazio aperto, accessibile e interdisciplinare e di dare continuità durante tutto l’anno alle attività sviluppate da Verzasca Foto.

Nell’ultimo anno vi si sono svolti esposizioni, incontri, concerti, momenti formativi, residenze, collaborazioni e il programma Caffè tra artisti. Secondo i dati diffusi dall’associazione, il programma 2025-2026 ha proposto circa 50 attività, con almeno 2’000 presenze complessive stimate. L’open call aperta a proposte esterne ha ricevuto quasi 40 candidature, mentre dal 2024 la comunità legata a Casa Azul e Verzasca Foto ha superato complessivamente i mille tesseramenti.