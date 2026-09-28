«Dico Sinner»

Il Maestro ha però elogiato anche Zverev, recente vincitore di due tornei Slam: «Anche Carlos quando è al massimo della forma è il migliore in circolazione, e finalmente Zverev è arrivato dove tutti speravamo che arrivasse un giorno, ovvero a essere un campione Slam - ha continuato Federer -. Se ci fosse un incontro tra Carlos e Sascha forse vincerebbe lui, anche perché Carlos torna da un infortunio. Quindi è un discorso complesso, ma considerando l’anno che ha avuto Sinner direi che è davvero fortissimo».