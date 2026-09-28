«Dico Sinner»
Roger Federer: «Quando Sinner gioca, è il migliore»
BASILEA - «Il miglior giocatore in questo momento storico? Forse direi ancora Jannik, non soltanto per il dominio assoluto nei Masters 1000, ma anche perché ha giocato benissimo fino all’infortunio. L’infortunio ovviamente va considerato, ma quando gioca è il migliore». Così Roger Federer, ai microfoni di TNT Sport, ha indicato nell'italiano il miglior tennista attualmente in circolazione.
Il Maestro ha però elogiato anche Zverev, recente vincitore di due tornei Slam: «Anche Carlos quando è al massimo della forma è il migliore in circolazione, e finalmente Zverev è arrivato dove tutti speravamo che arrivasse un giorno, ovvero a essere un campione Slam - ha continuato Federer -. Se ci fosse un incontro tra Carlos e Sascha forse vincerebbe lui, anche perché Carlos torna da un infortunio. Quindi è un discorso complesso, ma considerando l’anno che ha avuto Sinner direi che è davvero fortissimo».