Castelli o Fortezza?

I "punti cardinali" del "no" alla Fortezza

I contrari al progetto ─ tra i quali anche Brenno Martignoni Polti, già sindaco di Bellinzona e oggi membro del legislativo cittadino per il NOCE ─ hanno compilato un elenco di quindici punti. I punti cardinali dell'opposizione alla Fortezza sono però, sostanzialmente, quattro. E il primo riguarda proprio il nome, perché, citiamo, «i Castelli di Bellinzona non sono un brand da reinventare. Sono storia, identità, bene comune». Vi è poi la questione, molto calda, dell'introduzione di un biglietto d'ingresso per le aree della Galleria della Murata e la corte interna di Castelgrande, oggi liberamente aperte al pubblico.