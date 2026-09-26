Thomson innamorato (di Lugano) e pronto

Hai parlato con Roby Järventie di questa partita o magari gli scriverai?

«Vedremo. Siamo buoni amici. Siamo cresciuti giocando insieme, ma non abbiamo ancora parlato molto di questa sfida. Vedremo cosa succederà. Ovviamente, quando indossi il casco è il momento di giocare e sul ghiaccio non ci sono amici. Probabilmente parleremo dopo l’incontro e vedremo come sarà andato».

Che partita ti aspetti?

«Probabilmente sarà una partita fisica. È un derby e queste sfide sono sempre un po' più fisiche. Bisogna essere pronti fin dall'inizio. Penso che questa sia la cosa più importante per tutta la squadra: partire subito bene, essere pronti e prepararci al meglio».