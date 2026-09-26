Cerca e trova immobili
Segnalaci
DERBY

Thomson innamorato (di Lugano) e pronto

Mitell concentrato sul derby: «L’Ambrì lavora duramente e gioca con una struttura precisa»
Thomson innamorato (di Lugano) e pronto
Freshfocus
di U. M.Inviato esterno
+1
Thomson innamorato (di Lugano) e pronto
Mitell concentrato sul derby: «L’Ambrì lavora duramente e gioca con una struttura precisa»
È tempo di derby, sale la temperatura…
National League26.09.2026
Lugano
19:45
Ambrì
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - In Ticino, il Ticino dell’hockey, è tempo di derby (questa sera, ore 19.45). È tempo di Lugano-Ambrì, partita che ha un valore particolare per chi tifa e ovviamente anche per chi gioca. Anche se questo si è presentato alle nostre latitudini da poco. Come Lassi Thomson, diventato bianconero la scorsa primavera dopo essere cresciuto nella “sua” Finlandia e aver a lungo assaggiato il Nord America.

«Ho sentito parlare molto bene del derby - ha spiegato il 26enne attaccante - Ovviamente qui è un appuntamento importante. Mi aspetto quindi che sia rumoroso e la pista sia tutta esaurita. Partite di questo tipo sono le migliori e non vedi l'ora di giocarle. Sono molto emozionato e curioso di vedere cosa ci aspetterà là fuori».

Hai parlato con Roby Järventie di questa partita o magari gli scriverai?
«Vedremo. Siamo buoni amici. Siamo cresciuti giocando insieme, ma non abbiamo ancora parlato molto di questa sfida. Vedremo cosa succederà. Ovviamente, quando indossi il casco è il momento di giocare e sul ghiaccio non ci sono amici. Probabilmente parleremo dopo l’incontro e vedremo come sarà andato».

Che partita ti aspetti?
«Probabilmente sarà una partita fisica. È un derby e queste sfide sono sempre un po' più fisiche. Bisogna essere pronti fin dall'inizio. Penso che questa sia la cosa più importante per tutta la squadra: partire subito bene, essere pronti e prepararci al meglio».

Per il Lugano cambia qualcosa il fatto che l'Ambrì sia reduce da un'altra partita?
«A volte può aiutare non dover giocare il giorno prima, ma non penso che sia così importante. Siamo professionisti e in buona forma. Si giocano spesso partite in giorni consecutivi. A volte ad alcuni giocatori può persino fare bene giocare due giorni di fila, perché sono già proiettati verso la partita successiva. Non penso quindi che sia un fattore così importante».

Come descriveresti finora la tua esperienza a Lugano? Senti di stare crescendo come giocatore qui?
«Con il passare delle settimane inizi a sentirti sempre meglio. Nelle prime settimane cercavo di imparare tutto, perché era tutto nuovo. Nelle ultime la situazione è migliorata e conoscere tutte le persone e tutto lo staff aiuta molto. Non trovo nulla di negativo da dire sulla città. È davvero incredibile giocare qui e, non so, probabilmente è la migliore città d'Europa».

E cosa pensi del livello della National League?
«Mi piace. È un campionato veloce. Durante l'estate ne avevo parlato molto e sapevo cosa aspettarmi, quindi ero pronto. È un po' diverso dall'hockey nordamericano, ma penso che sia adatto a me e alle mie qualità di pattinaggio. Giocare in questo campionato mi aiuterà molto. Finora è stata una bella esperienza».

Quanto è vicina la squadra a esprimere l’idea di hockey di Mitell?
«Si vedono già dei segnali positivi - ha specificato proprio il coach bianconero - Penso che persino le squadre che vincono il campionato ritengano sempre di poter migliorare un po'. Non giochi mai una partita perfetta, il sistema non è mai perfetto e nemmeno gli allenatori lo sono... E questa è anche la nostra motivazione: cercare di migliorare ogni giorno. Nel complesso penso che siamo stati solidi. Ci siamo messi nelle condizioni di poter vincere tutte le partite e, dal punto di vista dei punti, abbiamo avuto un inizio discreto. Abbiamo giocato molti buoni minuti di hockey. Come per la maggior parte delle squadre in questo periodo della stagione, c'è sempre qualcosa da migliorare».

Conosci il derby e sai che è una partita molto tesa. Come farai a mantenere la squadra concentrata?
«I ragazzi sono professionisti, quindi innanzitutto fa parte del loro lavoro. Noi cerchiamo di ricordare loro ciò che devono fare tra un cambio e l'altro e durante le pause, con indicazioni di base e magari qualche dettaglio specifico legato alla partita. Nel complesso normalmente fanno un buon lavoro. Soprattutto nel derby, bisognerà trovare il giusto equilibrio tra l'entusiasmo e la concentrazione, senza correre dappertutto».

Che impressione ti ha fatto l’Ambrì?
«I biancoblù mi sembrano una buona squadra. Lavorano duramente e giocano con una struttura precisa. Penso che abbiano iniziato bene, sembrano in forma, quindi per noi sarà una sfida difficile».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo51550221111
2Ambrì58321718-1
3Zugo472216106
4Bienne472216106
5Berna472214113
6Ajoie573215150
7SC Rapperswil-Jona Lakers57231418-4
8Lausanne HC46221113-2
9Ginevra56231418-4
10Friborgo56231314-1
11EHC Kloten56231319-6
12Lugano352111101
13Langnau55231619-3
14Davos54141117-6
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 26.09.2026 07:10
ambrìderbyhockeylassi thomsonluganonational leagueticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
1 gior
87
437

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
23
69

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
2 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
1 gior

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
200

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
1 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
1 gior
36
78

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
2 gior
43
104

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
1 gior
48
70

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
86

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
3 gior
2
91

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
1 gior
135

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
1 gior
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
17 ore

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti
LIVE
ITALIA/REGNO UNITO
16 ore
7
48

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
22 ore
2
50

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
34
66

Auto di lusso nel mirino dei ladri

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
2 gior
34

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
3 gior
60
120

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
2 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
2 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
45

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
19 ore
17

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
2 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
23 ore
34
87

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
11

Burrasca Ferrari

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
37

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
1 gior
9
17

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
43

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
1 gior
13
31

Arrestato il primogenito del Senatùr

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
1 gior
12
46

«I Moretti erano intimidatori»

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
89

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
1 gior
24
49

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
7

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
68

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto
LIVE
SPAGNA
20 ore
7

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
1 gior
25

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»
LIVE
VAUD
10 ore
28
67

Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»

Maxi richiamo VW: difetto allo sterzo per milioni di veicoli, oltre 52'000 in Svizzera
LIVE
UNIONE EUROPA
19 ore
8
33

Maxi richiamo VW: difetto allo sterzo per milioni di veicoli, oltre 52'000 in Svizzera

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
27

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Da 458 ronde sbucano quattro bivacchi al Ciani
LIVE
LUGANO
13 ore
2
23

Da 458 ronde sbucano quattro bivacchi al Ciani

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
1 gior
2
13

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
54

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
12
29

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»
LIVE
LUGANO
1 gior

«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram
LIVE
GINEVRA
18 ore
1
31

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram

ULTIME NOTIZIE SPORT
L'Italia del Mancio (e di Romano) parte malissimo
LIVE
NATIONS LEAGUE
12 ore
12
59

L'Italia del Mancio (e di Romano) parte malissimo

Un grande Järventie non basta: Ambrì in ginocchio
LIVE
HCAP
12 ore
14
25

Un grande Järventie non basta: Ambrì in ginocchio

La Svizzera U21 illumina Lugano
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
13 ore
14

La Svizzera U21 illumina Lugano

La Nati scarica la responsabilità su Embolo
LIVE
NAZIONALE
14 ore
3
15

La Nati scarica la responsabilità su Embolo

Colpevole in 114 dei 115 capi d'accusa: il City rischia la retrocessione
LIVE
PREMIER LEAGUE
16 ore
6

Colpevole in 114 dei 115 capi d'accusa: il City rischia la retrocessione

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
19 ore
64
134

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

Russell gigantesco, Antonelli a muro: scintille a Baku
LIVE
FORMULA 1
19 ore
1

Russell gigantesco, Antonelli a muro: scintille a Baku

Premier, Liga, Serie A e Bundesliga bastonano Infantino
LIVE
ZURIGO
22 ore
2
30

Premier, Liga, Serie A e Bundesliga bastonano Infantino

Derby (quasi) tutto esaurito
LIVE
DERBY
22 ore
4
5

Derby (quasi) tutto esaurito

Lugano-Ambrì, il derby è già qui: «Sarà una sfida equilibrata»
LIVE
DERBY
1 gior
11
4

Lugano-Ambrì, il derby è già qui: «Sarà una sfida equilibrata»