Thomson innamorato (di Lugano) e pronto
Mitell concentrato sul derby: «L’Ambrì lavora duramente e gioca con una struttura precisa»
È tempo di derby, sale la temperatura…
Mitell concentrato sul derby: «L’Ambrì lavora duramente e gioca con una struttura precisa»
È tempo di derby, sale la temperatura…
LUGANO - In Ticino, il Ticino dell’hockey, è tempo di derby (questa sera, ore 19.45). È tempo di Lugano-Ambrì, partita che ha un valore particolare per chi tifa e ovviamente anche per chi gioca. Anche se questo si è presentato alle nostre latitudini da poco. Come Lassi Thomson, diventato bianconero la scorsa primavera dopo essere cresciuto nella “sua” Finlandia e aver a lungo assaggiato il Nord America.
«Ho sentito parlare molto bene del derby - ha spiegato il 26enne attaccante - Ovviamente qui è un appuntamento importante. Mi aspetto quindi che sia rumoroso e la pista sia tutta esaurita. Partite di questo tipo sono le migliori e non vedi l'ora di giocarle. Sono molto emozionato e curioso di vedere cosa ci aspetterà là fuori».
Hai parlato con Roby Järventie di questa partita o magari gli scriverai?
«Vedremo. Siamo buoni amici. Siamo cresciuti giocando insieme, ma non abbiamo ancora parlato molto di questa sfida. Vedremo cosa succederà. Ovviamente, quando indossi il casco è il momento di giocare e sul ghiaccio non ci sono amici. Probabilmente parleremo dopo l’incontro e vedremo come sarà andato».
Che partita ti aspetti?
«Probabilmente sarà una partita fisica. È un derby e queste sfide sono sempre un po' più fisiche. Bisogna essere pronti fin dall'inizio. Penso che questa sia la cosa più importante per tutta la squadra: partire subito bene, essere pronti e prepararci al meglio».
Per il Lugano cambia qualcosa il fatto che l'Ambrì sia reduce da un'altra partita?
«A volte può aiutare non dover giocare il giorno prima, ma non penso che sia così importante. Siamo professionisti e in buona forma. Si giocano spesso partite in giorni consecutivi. A volte ad alcuni giocatori può persino fare bene giocare due giorni di fila, perché sono già proiettati verso la partita successiva. Non penso quindi che sia un fattore così importante».
Come descriveresti finora la tua esperienza a Lugano? Senti di stare crescendo come giocatore qui?
«Con il passare delle settimane inizi a sentirti sempre meglio. Nelle prime settimane cercavo di imparare tutto, perché era tutto nuovo. Nelle ultime la situazione è migliorata e conoscere tutte le persone e tutto lo staff aiuta molto. Non trovo nulla di negativo da dire sulla città. È davvero incredibile giocare qui e, non so, probabilmente è la migliore città d'Europa».
E cosa pensi del livello della National League?
«Mi piace. È un campionato veloce. Durante l'estate ne avevo parlato molto e sapevo cosa aspettarmi, quindi ero pronto. È un po' diverso dall'hockey nordamericano, ma penso che sia adatto a me e alle mie qualità di pattinaggio. Giocare in questo campionato mi aiuterà molto. Finora è stata una bella esperienza».
Quanto è vicina la squadra a esprimere l’idea di hockey di Mitell?
«Si vedono già dei segnali positivi - ha specificato proprio il coach bianconero - Penso che persino le squadre che vincono il campionato ritengano sempre di poter migliorare un po'. Non giochi mai una partita perfetta, il sistema non è mai perfetto e nemmeno gli allenatori lo sono... E questa è anche la nostra motivazione: cercare di migliorare ogni giorno. Nel complesso penso che siamo stati solidi. Ci siamo messi nelle condizioni di poter vincere tutte le partite e, dal punto di vista dei punti, abbiamo avuto un inizio discreto. Abbiamo giocato molti buoni minuti di hockey. Come per la maggior parte delle squadre in questo periodo della stagione, c'è sempre qualcosa da migliorare».
Conosci il derby e sai che è una partita molto tesa. Come farai a mantenere la squadra concentrata?
«I ragazzi sono professionisti, quindi innanzitutto fa parte del loro lavoro. Noi cerchiamo di ricordare loro ciò che devono fare tra un cambio e l'altro e durante le pause, con indicazioni di base e magari qualche dettaglio specifico legato alla partita. Nel complesso normalmente fanno un buon lavoro. Soprattutto nel derby, bisognerà trovare il giusto equilibrio tra l'entusiasmo e la concentrazione, senza correre dappertutto».
Che impressione ti ha fatto l’Ambrì?
«I biancoblù mi sembrano una buona squadra. Lavorano duramente e giocano con una struttura precisa. Penso che abbiano iniziato bene, sembrano in forma, quindi per noi sarà una sfida difficile».
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|5
|15
|5
|0
|22
|11
|11
|2
|Ambrì
|5
|8
|3
|2
|17
|18
|-1
|3
|Zugo
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|4
|Bienne
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|5
|Berna
|4
|7
|2
|2
|14
|11
|3
|6
|Ajoie
|5
|7
|3
|2
|15
|15
|0
|7
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|5
|7
|2
|3
|14
|18
|-4
|8
|Lausanne HC
|4
|6
|2
|2
|11
|13
|-2
|9
|Ginevra
|5
|6
|2
|3
|14
|18
|-4
|10
|Friborgo
|5
|6
|2
|3
|13
|14
|-1
|11
|EHC Kloten
|5
|6
|2
|3
|13
|19
|-6
|12
|Lugano
|3
|5
|2
|1
|11
|10
|1
|13
|Langnau
|5
|5
|2
|3
|16
|19
|-3
|14
|Davos
|5
|4
|1
|4
|11
|17
|-6