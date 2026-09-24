Rapina da 750mila franchi al Casinò di Campione: in manette dopo otto anni

CAMPIONE D'ITALIA - A volto scoperto, ma verosimilmente con naso e baffi finti, e con una pistola in pugno era sceso al secondo livello del casinò di Campione. Dopo aver percorso il corridoio, aveva minacciato con l’arma due dipendenti intenti a contare l’incasso della serata. Si era quindi fatto consegnare 750’000 franchi, prima di ripercorrere la strada a ritroso e far perdere le proprie tracce.