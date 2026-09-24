Al Festival di narrazione di Arzo il Premio svizzero delle arti sceniche

Il Comitato del Festival è «onorato» del riconoscimento e ci tiene a ringraziare l’Ufficio federale della cultura e la giuria del premio «per la stima e la fiducia dimostrate».

«Questo premio è il risultato del lavoro di centinaia di volontarie e volontari che per ventisei anni hanno reso possibile lo svolgimento del Festival oltre che del prezioso sostegno del Cantone, della città di Mendrisio e di fondazioni e sponsor privati quali ad esempio Coop cultura e le Banche Raiffeisen del Mendrisiotto», ribadisce il Comitato