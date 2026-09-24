Al Festival di narrazione di Arzo il Premio svizzero delle arti sceniche
L'ambito riconoscimento verrà consegnato al festival momò il prossimo 9 novembre ad Aarau.
L'ambito riconoscimento verrà consegnato al festival momò il prossimo 9 novembre ad Aarau.
ARZO - L’Ufficio federale della cultura ha comunicato oggi (giovedì 24 settembre 2026) di aver attribuito il Premio svizzero delle arti sceniche 2026 al Festival internazionale di narrazione di Arzo.
Il prestigioso premio, nato nel 2013 e assegnato annualmente a partire dal 2021, ricompensa persone o istituzioni «che si sono contraddistinte nella poliedrica creazione culturale delle arti sceniche in Svizzera».
Il Comitato del Festival è «onorato» del riconoscimento e ci tiene a ringraziare l’Ufficio federale della cultura e la giuria del premio «per la stima e la fiducia dimostrate».
«Questo premio è il risultato del lavoro di centinaia di volontarie e volontari che per ventisei anni hanno reso possibile lo svolgimento del Festival oltre che del prezioso sostegno del Cantone, della città di Mendrisio e di fondazioni e sponsor privati quali ad esempio Coop cultura e le Banche Raiffeisen del Mendrisiotto», ribadisce il Comitato
Il Premio verrà consegnato nell’ambito della cerimonia ufficiale prevista per il venerdì 6 novembre 2026 presso la Bühne Aarau (Alte Reithalle) di Aarau.