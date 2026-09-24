Syndicom contro le "querele bavaglio": «Sotto pressione la libertà di stampa»
Il sindacato, che cita tra gli altri il caso Hospita, denuncia l’aumento delle azioni legali intimidatorie e chiede maggiore tutela per il giornalismo investigativo.
ZURIGO - Le cosiddette "querele bavaglio" rappresentano una minaccia per la libertà di espressione e di stampa in Svizzera. A sostenerlo è syndicom, che ribadisce il proprio impegno contro le azioni legali intimidatorie rivolte a giornalisti, testate e ONG.
Il sindacato fa riferimento alle cause SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), procedimenti giudiziari che, secondo syndicom, vengono promossi da attori economicamente forti per ostacolare inchieste su questioni di interesse pubblico, esercitare una pressione finanziaria e favorire forme di autocensura.
Negli ultimi mesi il sindacato riferisce di essere intervenuto in diversi casi. Nel caso Hospita ha denunciato l'aumento delle querele contro attività giornalistiche e il possibile effetto dissuasivo sul giornalismo investigativo, chiedendo il ritiro delle denunce e un confronto proporzionato. Nel caso "Le Courrier/Gandur" ha invece accolto favorevolmente la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ribaltato la sentenza del Tribunale federale riconoscendo la legittimità dell'operato del quotidiano svizzero.
Il sindacato afferma infine di seguire con attenzione le numerose e recenti querele rivolte a media e giornalisti ticinesi, confermando il proprio sostegno ai professionisti coinvolti e la volontà di difendere la libertà di stampa quale pilastro della democrazia.