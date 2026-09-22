Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

Il 57enne, secondo quanto riferito dalle autorità italiane, è stato sorpreso a bordo di un motoscafo mentre recuperava le cosiddette reti “volanti”, calate in un tratto di lago situato in territorio italiano. Le reti, complessivamente lunghe circa un chilometro e mezzo, avrebbero permesso di catturare una cinquantina di pesci, tra cui diversi coregoni.

Il pescato, per un peso complessivo di circa 10 chili, è stato sequestrato insieme alle reti e all'imbarcazione utilizzata per l'attività. Il valore degli esemplari è stato stimato in circa mille euro.