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Si esalta Delcroix, il Lugano espugna Losanna

I bianconeri hanno chiuso la prima parte di stagione con un rotondo 4-0 ottenuto allo stadio della Tuilière. Sarà una pausa da leader incontrastati quella che trascorreranno gli uomini del Crus
Si esalta Delcroix, il Lugano espugna Losanna
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
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Si esalta Delcroix, il Lugano espugna Losanna
I bianconeri hanno chiuso la prima parte di stagione con un rotondo 4-0 ottenuto allo stadio della Tuilière. Sarà una pausa da leader incontrastati quella che trascorreranno gli uomini del Crus
Super League20.09.2026
FC Lausanne-Sport
0 - 4
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

LOSANNA - È un Lugano che ha chiuso alla grandissima una prima parte di stagione strabiliante, con un bilancio di 13 vittorie e 3 pareggi considerando tutte le competizioni. Grazie al rotondo e inequivocabile 4-0 ottenuto oggi a Losanna, griffato dall'incredibile tripletta di Delcroix in una giornata per lui indimenticabile, i bianconeri guarderanno tutti dall'alto per tre settimane, con sei lunghezze di margine sulla coppia Young Boys/Sion. Insomma, il FCL non si ferma mai, nemmeno di fronte ad alcune assenze di peso.

La sfida della Tuilière è cominciata con una conclusione di Grgic terminata a fil di palo. Nel prosieguo non è successo molto, anche se i ticinesi si sono fatti preferire. Al 35', sul corner successivo a una punizione pericolosissima dello stesso Grgic, il Lugano è passato in vantaggio con Delcroix, bravo a ribadire in rete dopo una sorta di sponda di Papadopoulos. Un vantaggio meritato per quanto visto nei primi 45'.

In avvio di ripresa è successo di tutto, ma il protagonista è sempre stato solo e soltanto lui: lo scatenato Delcroix. Dapprima l'haitiano ha raddoppiato, ancora sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa. Poco dopo la situazione si è ulteriormente complicata per i vodesi, rimasti in dieci per il rosso diretto a Koné, autore di un'entrata molto pericolosa su Grgic. Sulla punizione successiva, Delcroix ci ha messo ancora una volta la testa, completando la tripletta e chiudendo la partita. Una domenica semplicemente incredibile per il difensore dei ticinesi.

Freshfocus

La festa bianconera è proseguita al 60', quando - su un cross di Zanotti per Ajeti - Sow ha erroneamente deviato il pallone nella sua porta "facendo" 4-0 e chiudendo definitivamente ogni discorso.

Il Lugano, che potrà godersi una pausa da leader incontrastato della classifica, tornerà in campo il 10 ottobre all'AIL Arena contro il Lucerna.

Dietro a Lugano, Young Boys e Sion, ci sono Basilea e San Gallo addirittura a -12 (!) dalla vetta con i biancoverdi che nel pomeriggio hanno espugnato 3-1 il St.Jakob Park. Da segnalare infine il successo dei campioni svizzeri del Thun per 2-1 a Vaduz.

LOSANNA - LUGANO 0-4 (0-1)
Reti: 35'/48'/52' Delcroix 0-3; 60' Sow (autogol) 0-4.
Losanna: Mastil, Youte, Sow, Cozza, Soppy, Koné, Koindredi, Poaty, Bah Mendes (55' Butler-Oyedeji), Janneh (46' Traore), Molebe (55' Mollet).
Lugano: Von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix, Karimov (72' Marques), Dos Santos, Grgic (81' Ajdin), Bislimi (72' Kendouci), Cimignani (56' Zanotti), Castro (57' Ajeti), Moncada.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano92581027720
2Young Boys919540311813
3Sion91961223149
4Basilea91341417170
5S.Gallo9134141619-3
6Lucerna9123331718-1
7Zurigo9113241420-6
8Servette9103151113-2
9Thun9103151523-8
10Grasshopper982251324-11
11Vaduz962071821-3
12FC Lausanne-Sport96135715-8
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 20.09.2026 19:10
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