Si esalta Delcroix, il Lugano espugna Losanna
I bianconeri hanno chiuso la prima parte di stagione con un rotondo 4-0 ottenuto allo stadio della Tuilière. Sarà una pausa da leader incontrastati quella che trascorreranno gli uomini del Crus
I bianconeri hanno chiuso la prima parte di stagione con un rotondo 4-0 ottenuto allo stadio della Tuilière. Sarà una pausa da leader incontrastati quella che trascorreranno gli uomini del Crus
|90
|Melvin Feycal Mastil
|4
|Etienne Youte Kinkoue 87'
|71
|Karim Sow
|31
|Nicolas Cozza
|2
|Brandon Soppy
|80
|Sekou Kone
|88
|Koba Koindredi 76'
|18
|Morgan Poaty
|51
|Ibrahim Bah Mendes 55'
|78
|Omar Janneh 46'
|9
|Enzo Anthony Honore Molebe 56'
|17
|Seydou Traore 46'
|5
|Dircssi Ngonzo 87'
|1
|Thomas Castella
|91
|Florent Mollet 56'
|6
|Theo Bergvall
|11
|Nathan Butler-Oyedeji 55'
|77
|Levy Nene 76'
|7
|Alban Ajdini
|47
|Papa Souleymane N'Diaye
|David Von Ballmoos
|16
|Antonios Papadopoulos
|6
|Lars Lukas Mai
|17
|Hannes Delcroix
|3
|72' Behruzjon Karimov
|2
|Daniel Dos Santos
|27
|81' Anto Grgic
|8
|72' Uran Bislimi
|25
|56' Yanis Cimignani
|21
|57' Beckham Castro
|22
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|30
LOSANNA - È un Lugano che ha chiuso alla grandissima una prima parte di stagione strabiliante, con un bilancio di 13 vittorie e 3 pareggi considerando tutte le competizioni. Grazie al rotondo e inequivocabile 4-0 ottenuto oggi a Losanna, griffato dall'incredibile tripletta di Delcroix in una giornata per lui indimenticabile, i bianconeri guarderanno tutti dall'alto per tre settimane, con sei lunghezze di margine sulla coppia Young Boys/Sion. Insomma, il FCL non si ferma mai, nemmeno di fronte ad alcune assenze di peso.
La sfida della Tuilière è cominciata con una conclusione di Grgic terminata a fil di palo. Nel prosieguo non è successo molto, anche se i ticinesi si sono fatti preferire. Al 35', sul corner successivo a una punizione pericolosissima dello stesso Grgic, il Lugano è passato in vantaggio con Delcroix, bravo a ribadire in rete dopo una sorta di sponda di Papadopoulos. Un vantaggio meritato per quanto visto nei primi 45'.
In avvio di ripresa è successo di tutto, ma il protagonista è sempre stato solo e soltanto lui: lo scatenato Delcroix. Dapprima l'haitiano ha raddoppiato, ancora sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa. Poco dopo la situazione si è ulteriormente complicata per i vodesi, rimasti in dieci per il rosso diretto a Koné, autore di un'entrata molto pericolosa su Grgic. Sulla punizione successiva, Delcroix ci ha messo ancora una volta la testa, completando la tripletta e chiudendo la partita. Una domenica semplicemente incredibile per il difensore dei ticinesi.
La festa bianconera è proseguita al 60', quando - su un cross di Zanotti per Ajeti - Sow ha erroneamente deviato il pallone nella sua porta "facendo" 4-0 e chiudendo definitivamente ogni discorso.
Il Lugano, che potrà godersi una pausa da leader incontrastato della classifica, tornerà in campo il 10 ottobre all'AIL Arena contro il Lucerna.
Dietro a Lugano, Young Boys e Sion, ci sono Basilea e San Gallo addirittura a -12 (!) dalla vetta con i biancoverdi che nel pomeriggio hanno espugnato 3-1 il St.Jakob Park. Da segnalare infine il successo dei campioni svizzeri del Thun per 2-1 a Vaduz.
LOSANNA - LUGANO 0-4 (0-1)
Reti: 35'/48'/52' Delcroix 0-3; 60' Sow (autogol) 0-4.
Losanna: Mastil, Youte, Sow, Cozza, Soppy, Koné, Koindredi, Poaty, Bah Mendes (55' Butler-Oyedeji), Janneh (46' Traore), Molebe (55' Mollet).
Lugano: Von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix, Karimov (72' Marques), Dos Santos, Grgic (81' Ajdin), Bislimi (72' Kendouci), Cimignani (56' Zanotti), Castro (57' Ajeti), Moncada.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|9
|25
|8
|1
|0
|27
|7
|20
|2
|Young Boys
|9
|19
|5
|4
|0
|31
|18
|13
|3
|Sion
|9
|19
|6
|1
|2
|23
|14
|9
|4
|Basilea
|9
|13
|4
|1
|4
|17
|17
|0
|5
|S.Gallo
|9
|13
|4
|1
|4
|16
|19
|-3
|6
|Lucerna
|9
|12
|3
|3
|3
|17
|18
|-1
|7
|Zurigo
|9
|11
|3
|2
|4
|14
|20
|-6
|8
|Servette
|9
|10
|3
|1
|5
|11
|13
|-2
|9
|Thun
|9
|10
|3
|1
|5
|15
|23
|-8
|10
|Grasshopper
|9
|8
|2
|2
|5
|13
|24
|-11
|11
|Vaduz
|9
|6
|2
|0
|7
|18
|21
|-3
|12
|FC Lausanne-Sport
|9
|6
|1
|3
|5
|7
|15
|-8