Si esalta Delcroix, il Lugano espugna Losanna

In avvio di ripresa è successo di tutto, ma il protagonista è sempre stato solo e soltanto lui: lo scatenato Delcroix. Dapprima l'haitiano ha raddoppiato, ancora sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa. Poco dopo la situazione si è ulteriormente complicata per i vodesi, rimasti in dieci per il rosso diretto a Koné, autore di un'entrata molto pericolosa su Grgic. Sulla punizione successiva, Delcroix ci ha messo ancora una volta la testa, completando la tripletta e chiudendo la partita. Una domenica semplicemente incredibile per il difensore dei ticinesi.