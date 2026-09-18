Ambrì e Lugano, nuova fatica

Compatti ma non scintillanti lo scorso martedì, i biancoblù ripartiranno dalla Gottardo Arena, dove ospiteranno il sempre velenoso ma imperfetto Rapperswil. Fattisi beffare in casa dal Kloten all’esordio (nonostante un’ottima prima parte di contesa), i sangallesi cercheranno in Leventina il primo successo stagionale. Spenti i riflettori dopo la sfida ai Lakers, De Luca e compagni saliranno poi sul bus per raggiungere Losanna dove, alla Vaudoise Arena, sabato se la vedranno con i Leoni biancorossi, reduci dalla trasferta di Friborgo e, all’esordio, dalla dolorosissima scoppola interna con lo Zugo.

Scintillanti ma non compatti tre giorni fa contro il Ginevra, nel fine settimana i bianconeri saranno invece in pista solo una volta: questa sera (venerdì) a Kloten. Contro una compagine che ha dimostrato di saper essere cinica e di non soffrire la pressione non potranno fare regali (leggasi reti incassate in superiorità numerica); rimanere imbattuti sarà altrimenti per loro molto complicato.