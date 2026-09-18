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Ambrì e Lugano, nuova fatica

Le ticinesi tornano in pista
Ambrì e Lugano, nuova fatica
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+17
Ambrì e Lugano, nuova fatica
Le ticinesi tornano in pista
Weekend "doppio" per i biancoblù. Bianconeri in pista solo venerdì
National League18.09.2026
EHC Kloten
19:45
Lugano
National League18.09.2026
Ambrì
19:45
SC Rapperswil-Jona Lakers
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ / KLOTEN - Le due ticinesi hanno cominciato il campionato di hockey con un successo. Ottimo viatico.

Tempo per festeggiare, ad Ambrì e a Lugano, in ogni caso non ce n’è: partita l’avventura, gli impegni si susseguiranno infatti quasi senza soluzione di continuità. E ricominceranno stasera, venerdì, per la seconda fatica stagionale. 

Compatti ma non scintillanti lo scorso martedì, i biancoblù ripartiranno dalla Gottardo Arena, dove ospiteranno il sempre velenoso ma imperfetto Rapperswil. Fattisi beffare in casa dal Kloten all’esordio (nonostante un’ottima prima parte di contesa), i sangallesi cercheranno in Leventina il primo successo stagionale. Spenti i riflettori dopo la sfida ai Lakers, De Luca e compagni saliranno poi sul bus per raggiungere Losanna dove, alla Vaudoise Arena, sabato se la vedranno con i Leoni biancorossi, reduci dalla trasferta di Friborgo e, all’esordio, dalla dolorosissima scoppola interna con lo Zugo.

Scintillanti ma non compatti tre giorni fa contro il Ginevra, nel fine settimana i bianconeri saranno invece in pista solo una volta: questa sera (venerdì) a Kloten. Contro una compagine che ha dimostrato di saper essere cinica e di non soffrire la pressione non potranno fare regali (leggasi reti incassate in superiorità numerica); rimanere imbattuti sarà altrimenti per loro molto complicato.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zugo1310505
2Lugano1310633
3Davos1310413
4Zurigo1310532
5Bienne1310422
6EHC Kloten1210431
7Ambrì1210321
8SC Rapperswil-Jona Lakers110134-1
9Ajoie110123-1
10Berna100135-2
11Friborgo100124-2
12Ginevra100136-3
13Langnau100114-3
14Lausanne HC100105-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 18.09.2026 07:10
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