Ambrì e Lugano, nuova fatica
Le ticinesi tornano in pista
Weekend "doppio" per i biancoblù. Bianconeri in pista solo venerdì
Le ticinesi tornano in pista
Weekend "doppio" per i biancoblù. Bianconeri in pista solo venerdì
AMBRÌ / KLOTEN - Le due ticinesi hanno cominciato il campionato di hockey con un successo. Ottimo viatico.
Tempo per festeggiare, ad Ambrì e a Lugano, in ogni caso non ce n’è: partita l’avventura, gli impegni si susseguiranno infatti quasi senza soluzione di continuità. E ricominceranno stasera, venerdì, per la seconda fatica stagionale.
Compatti ma non scintillanti lo scorso martedì, i biancoblù ripartiranno dalla Gottardo Arena, dove ospiteranno il sempre velenoso ma imperfetto Rapperswil. Fattisi beffare in casa dal Kloten all’esordio (nonostante un’ottima prima parte di contesa), i sangallesi cercheranno in Leventina il primo successo stagionale. Spenti i riflettori dopo la sfida ai Lakers, De Luca e compagni saliranno poi sul bus per raggiungere Losanna dove, alla Vaudoise Arena, sabato se la vedranno con i Leoni biancorossi, reduci dalla trasferta di Friborgo e, all’esordio, dalla dolorosissima scoppola interna con lo Zugo.
Scintillanti ma non compatti tre giorni fa contro il Ginevra, nel fine settimana i bianconeri saranno invece in pista solo una volta: questa sera (venerdì) a Kloten. Contro una compagine che ha dimostrato di saper essere cinica e di non soffrire la pressione non potranno fare regali (leggasi reti incassate in superiorità numerica); rimanere imbattuti sarà altrimenti per loro molto complicato.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zugo
|1
|3
|1
|0
|5
|0
|5
|2
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|6
|3
|3
|3
|Davos
|1
|3
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|Zurigo
|1
|3
|1
|0
|5
|3
|2
|5
|Bienne
|1
|3
|1
|0
|4
|2
|2
|6
|EHC Kloten
|1
|2
|1
|0
|4
|3
|1
|7
|Ambrì
|1
|2
|1
|0
|3
|2
|1
|8
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|1
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|Ajoie
|1
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|10
|Berna
|1
|0
|0
|1
|3
|5
|-2
|11
|Friborgo
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Ginevra
|1
|0
|0
|1
|3
|6
|-3
|13
|Langnau
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|14
|Lausanne HC
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5