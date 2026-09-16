«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

È arrivata la decisione

Ma ecco che, dopo la rovente stagione estiva appena conclusa e in attesa di aprire quella dell'autunno-inverno sotto il nuovo pallone, Il Municipio di Chiasso non ha tardato a esprimersi, pronunciato la sua definitiva sentenza, che in sostanza può riassumersi con un "indietro non si torna". Più letteralmente, nella comunicazione - a firma Bruno Arrigoni e Umberto Balzaretti, rispettivamente Sindaco e Segretario - l'autorità comunale spiega che, dopo attenta analisi della richiesta ricevuta, «non è possibile aderire alla vostra istanza».

Seguono le motivazioni del no al ritorno al passato. «In Svizzera non vi è alcuna struttura che mantenga l'obbligo e per farlo rispettare - spiega il Sindaco - sarebbe necessario un costante controllo da parte dei bagnini che non potrebbero concentrarsi sugli altri importanti compiti, come la prevenzione e la sicurezza». Infine, la risposta all'accusa di un peggioramento della qualità dell'acqua: «La pulizia e la manutenzione dell'impianto di filtraggio, eseguiti giornalmente, non hanno rivelato un aumento di capelli o di altri residui».