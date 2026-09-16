Via Chioso solo per i residenti: la proposta contro il traffico parassitario
L'interrogazione di Maghetti (PLR): «Coerente con una corretta gerarchia della rete viaria».
CHIASSO - Limitare via Chioso a Pedrinate ai soli confinanti autorizzati per contrastare il traffico di attraversamento. È la richiesta avanzata dal consigliere comunale dimissionario del PLR Luca Maghetti in un'interrogazione datata 8 settembre 2026 e trasmessa al Municipio di Chiasso.
Maghetti chiede di introdurre la restrizione «confinanti autorizzati» lungo via Chioso. Secondo il consigliere comunale, la parte della strada a senso unico interesserebbe, «salvo errore, solo cinque famiglie oltre a una casa disabitata», ma sarebbe «ampio oggetto di traffico parassitario sia di locali che di frontalieri».
Nell'interrogazione Maghetti riferisce che in precedenza gli era stato spiegato che una limitazione della strada non sarebbe stata possibile per la necessità di sgravare strada Regina, davanti all'asilo. Una motivazione che il consigliere contesta: «Ebbene tale argomento non regge dal momento che la parte di frontalieri che sale da Seseglio è nettamente minoritaria rispetto alla grande massa di veicoli che salgono da Chiasso».
Per Maghetti, limitare la strada ai confinanti sarebbe invece coerente con una corretta gerarchia della rete viaria e contribuirebbe a ridurre i disagi per i residenti. «Bisogna del resto ragionevolmente impedire che via Chioso venga usata da tutti come scorciatoia per uscire in Italia e mantenere il traffico sulle vie principali a esso dedicate», scrive.
Il consigliere affronta anche la questione della scuola dell'infanzia situata sulla strada principale, ritenendo questo elemento non pertinente alla scelta di mantenere aperta via Chioso al traffico di attraversamento. «È evidente che se un bambino dovesse sfuggire dall'asilo, il pericolo vi sarebbe in ogni caso e la responsabilità principale sarebbe di chi non ha vigilato adeguatamente sui bambini», afferma nell'interrogazione.
Maghetti precisa infine che, qualora l'interrogazione non fosse ritenuta formalmente valida, chiede comunque al Municipio di prendere in considerazione la richiesta in qualità di semplice cittadino e proprietario di un immobile in via Chioso.
Il Municipio di Chiasso ha comunicato che, conformemente all'articolo 36 del Regolamento comunale, risponderà all'interrogazione entro trenta giorni, trasmettendo una copia della risposta ai consiglieri comunali.