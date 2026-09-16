Via Chioso solo per i residenti: la proposta contro il traffico parassitario

Nell'interrogazione Maghetti riferisce che in precedenza gli era stato spiegato che una limitazione della strada non sarebbe stata possibile per la necessità di sgravare strada Regina, davanti all'asilo. Una motivazione che il consigliere contesta: «Ebbene tale argomento non regge dal momento che la parte di frontalieri che sale da Seseglio è nettamente minoritaria rispetto alla grande massa di veicoli che salgono da Chiasso».

Per Maghetti, limitare la strada ai confinanti sarebbe invece coerente con una corretta gerarchia della rete viaria e contribuirebbe a ridurre i disagi per i residenti. «Bisogna del resto ragionevolmente impedire che via Chioso venga usata da tutti come scorciatoia per uscire in Italia e mantenere il traffico sulle vie principali a esso dedicate», scrive.