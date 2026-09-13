Bimbo malato dimenticato all'asilo nido dall'educatrice
La madre lo ha cercato per ore, rivolgendosi anche alla polizia. È accaduto a Winterthur
WINTERTHUR - Un grave episodio avvenuto in un asilo nido di Winterthur ha sollevato preoccupazione tra i genitori. Un bambino, che non si sentiva bene, è stato dimenticato all’interno della struttura dall’educatrice, la quale ha lasciato l’asilo senza accorgersi della sua presenza.
La madre del piccolo, Mikaela, ha raccontato di aver cercato invano di contattare telefonicamente l’asilo nido per ore: «Abbiamo provato più volte a chiamare sia numeri privati che il numero del doposcuola. Purtroppo, nessuno ha risposto», ha dichiarato a Nau.ch. Preoccupata per l’assenza del figlio, la donna si è rivolta anche alla polizia.
Il bambino è stato ritrovato ancora all’interno dell’asilo nido. Si era sdraiato su un divano perché non si sentiva bene e si era addormentato. «Era terrorizzato, piangeva e poi è uscito», ha riferito la madre. Alcuni altri bambini lo hanno visto dopo il suo risveglio. Mikaela si è detta delusa dal fatto che la struttura non l’abbia informata che il figlio aveva la febbre.
Il centro di doposcuola è gestito dalla città di Winterthur. In una nota, il team e le autorità responsabili hanno espresso profondo rammarico per l’accaduto e si sono formalmente scusati con la famiglia. È stata inoltre avviata un’indagine interna per chiarire le responsabilità e adottare le misure correttive necessarie.