Bimbo malato dimenticato all'asilo nido dall'educatrice

Il bambino è stato ritrovato ancora all’interno dell’asilo nido. Si era sdraiato su un divano perché non si sentiva bene e si era addormentato. «Era terrorizzato, piangeva e poi è uscito», ha riferito la madre. Alcuni altri bambini lo hanno visto dopo il suo risveglio. Mikaela si è detta delusa dal fatto che la struttura non l’abbia informata che il figlio aveva la febbre.

Il centro di doposcuola è gestito dalla città di Winterthur. In una nota, il team e le autorità responsabili hanno espresso profondo rammarico per l’accaduto e si sono formalmente scusati con la famiglia. È stata inoltre avviata un’indagine interna per chiarire le responsabilità e adottare le misure correttive necessarie.