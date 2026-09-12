Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

Attraverso i controlli sui numeri di matricola, gli agenti hanno accertato che la strumentazione apparteneva a un’azienda svizzera ed era stata rubata da un furgone parcheggiato vicino a un albergo nel quartiere Aurelio. I rappresentanti dell’azienda si trovavano a Roma per una dimostrazione pratica presso la sede della Link Campus University.

Dopo essersi accorti del furto, gli addetti avevano sporto denuncia. Il recupero delle apparecchiature ha permesso all'azienda elvetica di portare regolarmente a termine l’iniziativa prevista all’interno dell’ateneo romano. Le indagini sono in corso per ricostruire il percorso compiuto dalla merce rubata e per individuare i responsabili del furto.