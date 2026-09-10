C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
Cambio di programma per Sconfinare Festival: la giornalista italiana dovrà recarsi in Israele per un reportage
BELLINZONA - Cambio di programma per la settima edizione di Sconfinare Festival, in programma dall’8 all’11 ottobre a Bellinzona. Cecilia Sala, inizialmente attesa per la serata di sabato 10 ottobre alle 20.45, non potrà partecipare a causa di un inderogabile impegno professionale che la porterà in Israele per un lungo reportage.
Al suo posto, il Festival ospiterà Walter Veltroni, scrittore, giornalista, regista ed ex sindaco di Roma, figura di rilievo della vita pubblica e culturale italiana. Veltroni sarà protagonista dell’incontro "Le parole che restano", durante il quale affronterà i temi della memoria, del racconto e dell’ascolto, esplorando il ruolo delle parole nel custodire esperienze, persone e passaggi della storia individuale e collettiva, attraverso scrittura, cinema e giornalismo.
L’appuntamento con Walter Veltroni è fissato per sabato 10 ottobre alle 20.45 in Piazza del Sole a Bellinzona.
Gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto per l’incontro con Cecilia Sala sono stati contattati dall’organizzazione e potranno scegliere se partecipare al nuovo evento con Veltroni, trasferire il biglietto su un altro appuntamento della stessa fascia di prezzo oppure richiedere il rimborso completo.
Il programma completo e tutte le informazioni sulla settima edizione di Sconfinare Festival sono disponibili sul sito www.sconfinarefestival.ch.