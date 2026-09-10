C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Al suo posto, il Festival ospiterà Walter Veltroni, scrittore, giornalista, regista ed ex sindaco di Roma, figura di rilievo della vita pubblica e culturale italiana. Veltroni sarà protagonista dell’incontro "Le parole che restano", durante il quale affronterà i temi della memoria, del racconto e dell’ascolto, esplorando il ruolo delle parole nel custodire esperienze, persone e passaggi della storia individuale e collettiva, attraverso scrittura, cinema e giornalismo.