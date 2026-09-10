«Lugano è il Bronx solo sui social»

Controlli potenziati da oltre un anno

I controlli da parte della Polizia Comunale sono aumentati da tempo, anche a seguito di alcuni gravi episodi. Questo rafforzamento vuole anche lanciare un segnale chiaro: «Non vogliamo che Lugano diventi una città pericolosa», spiega Valenzano Rossi. È importante, continua, «mantenere un livello di sicurezza elevato» sottolineando come la sicurezza sia uno dei fattori che contribuiscono alla qualità di vita. Da qui la necessità, in determinati periodi, di rafforzare i presidi. «Il potenziamento non nasce da pressioni politiche e mediatiche, ma è in linea con quello che vuole essere la sicurezza della città di Lugano, ci sono dei periodi in cui è necessario rafforzare i controlli e questo è sicuramente uno di quei momenti».