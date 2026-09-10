Fatale l'aggiornamento software: bikesharing in tilt in tutto il Cantone

«Domenica sera c'era una sola bici elettrica in tutto il Luganese»

«I problemi sono cominciati domenica sera - ci racconta un lettore - e da tre giorni la situazione è identica. Ieri sera in tutto il Luganese c'era solo una bici elettrica, a Taverne».

Sull'app, i gestori spiegano che si sono verificati «problemi tecnici che interessano molti veicoli nella rete del Ticino. Il nostro team IT sta lavorando a una soluzione e sta facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio il prima possibile».