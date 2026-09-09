«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

«Con i social si fanno tanti soldi? Fake news»

Igor, però, non considera la sua attività di influencer come un vero e proprio lavoro. E questo per un semplice fatto: «Dai social non è che si guadagni molto», dice. «Per me vanno bene perché mi permettono di promuovere le mie attività. Però alla fine, a meno che non fai numeri folli, non riesci a mantenerti solo con quello. L’idea che si facciano grandi soldoni è una fake news».

Il forte di Big Gosha, ad ogni modo, sono i contenuti di cucina. E il suo format "alla buona", con ricette casalinghe e presentazioni senza fronzoli e paroloni, risulta molto apprezzato.